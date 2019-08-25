Футбол
Быстров сравнил форварда «Краснодара» Берга с деревомЕвро-футбол.ру 06:43
В сториз на своей странице в Инстаграме Быстров опубликовал фотографию сосны, написав на её фоне «Берг М.» и добавил хештег #краснадар. После бывший полузащитник краснодарской команды и сборной России опубликовал другой снимок, на котором спросил, кто лучше, сосна или Берг.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Политика
Трамп рассказал о работе над включением России в G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что ведётся работа над включением России в состав формата «Большой семёрки».
Обновлено в 06:16
Наука
В Крыму нашли необычное двухъярусное захоронение сарматского младенца
Ученые-археологи обнаружили на территории Крыма очень необычное двухъярусное сарматское захоронение.
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Происшествия
«Победа» заявила об опоздании недопущенной на рейс пассажирки
В пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили, что пассажирка, не допущенная на рейс в Чебоксары, опоздала на посадку на три минуты.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
NI назвал пулемет Калашникова лучшим в мире
Эксперты журнала National Interest составили рейтинг лучших переносных пулеметов в мире. Первое место досталось пулемету Калашникова (ПКМ).
Обновлено в 05:37
Политика
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
Обновлено вчера в 18:56
Футбол
Словенец Скомина рассудит «Краснодар» и «Олимпиакос»
Словенский арбитр Дамир Скомина назначен главным судьей на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Краснодаром» и греческим «Олимпиакосом», сообщает пресс-служба УЕФА.
Обновлено в 05:43
Авто
УАЗ вспомнил об уникальном УАЗ-915Б для военной авиации
Яркий пример – УАЗ-915Б с аэродромным передвижным агрегатом (АПА), построенный на базе ГАЗ-69 для электростартерного запуска авиационных двигателей.
Обновлено вчера в 09:08
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Авто
Составлен ТОП-3 российских военных демилитаризованных машин
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в убийстве грузина
В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Глава администрации Зеленского отметил День независимости Украины на Лазурном берегу с go-go танцовщицами (видео)
Глава администрации президента Украины Богдан отметил День независимости в ресторане на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Герой России Юрий Ващук назвал истребитель Су-57 гордостью ВКС РФ
Герой России назвал истребитель Су-57, имеющий уникальные лётные характеристики и сверхсовременное оборудование.
Обновлено в 01:14
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40