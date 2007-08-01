Футбол
Быстров оценил «связку» Аршавина и Геннадия ОрловаНевские Новости 12:21
Бывший коллега Аршавина Владимир Быстров оценил снимок. Андрей Аршавин выложил в Instagram фото с известным комментатором Геннадием Орловым, с которым он сегодня работает на матче «Зенит» — «Тамбов».
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:25, Вашингтон
Футбол
Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА
Обновлено в 11:29
Происшествия
Двое россиян и еще 17 человек пострадали в ЧП у Дворца шекинских ханов
В результате ЧП пострадали в том числе двое россиян, а также пятеро граждан Сирии, их состояние оценивают как стабильное.
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Число погибших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до шести
В результате аварии с участием пассажирского автобуса в Башкирии, по последней информации, погибли шесть человек.
Обновлено в 14:46
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Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами
Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Гаджеты
Kingston A400 назван самым массовым SSD по версии бенчмарка Master Lu, а Western Digital PC SN720 — самым быстрым
В абсолютном рейтинге производительности первое место занял Western Digital PC SN720 объемом 1 ТБ.
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Шоу-бизнес
Жена Константина Хабенского показала их старшую дочь
Напомним, Константин и Ольга стали родителями во второй раз – Литвинова подарила мужу вторую дочь.
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Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Политика
Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе
Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.
Обновлено вчера в 06:01
Футбол
«Барселона» официально презентовала Антуана Гризманна
Футбольный клуб "Барселона" на домашнем стадионе "Камп Ноу" официально представила французского нападающего Антуана Гризманна, который перешел в стане "сине-гранатовых" из мадридского "Атлетико" за 120 миллионов евро.
Обновлено в 15:55
Футбол
Сергей Семак оценил игру новичков «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлением о матче с «Тамбовом», в котором петербургский коллектив победил со счетом 2:1. В первую очередь наставник сине-бело-голубых отметил, что это была сложная игра, подчеркнув, что в первом тайме «Зенит» недостаточно остро атаковал.
Обновлено в 16:30
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Здоровье
Роспотребнадзор запретил купание на 10 пляжах в Крыму
Обновлено в 06:36
Политика
В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Политика
Эрдоган считает, что Турция осчастливила НАТО покупкой С-400 у России
НАТО должна быть счастлива из-за приобретения Анкарой российских ЗРК С-400, поскольку член альянса и сама организация станут сильнее.
Обновлено в 12:45
Политика
Захарова дала советы украинским властям
В эфире "России 1" Мария Захарова дала советы украинским властям.
Обновлено в 14:02
Политика
Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
Обновлено в 16:25
Музыка
Тереза Мэй снова станцевала под музыку группы ABBA
Политик не только смогла насладиться музыкой, но и потанцевать под хиты группы ABBA. Она ритмично двигала руками и подпевала.
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Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками
Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили
Ведущего передачи «P.S.» на телеканале «Рустави-2» Георгия Габунию, который в прямом эфире выругался матом в адрес президента России Владимира Путина, заменил другой журналист.
Обновлено в 15:29
Кино
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
Как выяснилось, проезд Зубковой на похожей на танк машине был цветочками по сравнению с тем, через что пришлось пройти другим девушкам.
Обновлено в 17:03