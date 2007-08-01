Футбол

Быстров оценил «связку» Аршавина и Геннадия ОрловаНевские Новости 12:21

Бывший коллега Аршавина Владимир Быстров оценил снимок. Андрей Аршавин выложил в Instagram фото с известным комментатором Геннадием Орловым, с которым он сегодня работает на матче «Зенит» — «Тамбов».
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Быстров оценил «связку» Аршавина и Геннадия Орлова

Невские Новости12:21

Зенит - Тамбов: когда и по какому каналу трансляция матча РПЛ

Prognozist02:32
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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