Быстров: «Зенит» вышел и доказал, что он — номер одинНева Спорт вчера в 18:15

Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Владимир Быстров оценил игру петербургской команды в матче против «Краснодара».

Быстров: «Зенит» вышел и доказал, что он — номер один

Политика Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.

Шоу-бизнес МакSим экстренно госпитализирована после ДТП Представительница певицы МакSим рассказала о страшном ДТП, в которое попала ее подопечная.

Происшествия У скрипачки из ансамбля ФСБ похитили скрипку за 1,3 миллиона рублей В Москве у артистки Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности (ФСБ) украли скрипку стоимостью в 1,31 миллиона рублей.

Общество Forbes назвал самые дорогие британские особняки российских миллиардеров Самый дорогой дом принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу. Это трехэтажный особняк на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс за £170 млн.

Происшествия В Стамбуле рухнул четырехэтажный дом Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник.

Политика Эксперт: Савченко попытается вернуться в политику По мнению Карасева, Савченко сделает попытку вернуться в политику после своего освобождения.

Политика Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского Выступая в эфире телеканала «Россия 24», Медведчук сказал, что пока не может объявить о поддержке Зеленского, который после подсчета 99% голосов набирает 73% во втором туре президентских выборов на Украине.

Общество КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.

Происшествия Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.

Политика Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Экономика Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".

Авто Tesla намерена запустить службу беспилотного такси в следующем году Компания Tesla намерена запустить в США в 2020 году службу беспилотного такси, заявил в понедельник, 22 апреля, основатель и гендиректор компании Илон Маск на мероприятии для инвесторов.

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Происшествия Суд арестовал имущество и счета Арашуковых Суд наложил арест на имущество и денежные средства сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.

Наука Таяние льдов в Гренландии ускорилось в шесть раз за 50 лет Исследователи утверждают, что в периоде между 1972-80 годами в Гренландии таяло порядка 47 Гт льда в год, между 1980-1990 годами – 51 Гт в год, между 1990-2000 годами – 41 Гт в год, однако в этот период отсутствовало достаточное количество надежных данных.

Политика Судьи подали иск против Порошенко Судьи Окружного суда Киева подали иск против действующего президента Украины Петра Порошенко.

Общество Центр Севастополя остался без электричества В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер» Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".

Происшествия Два красноярских студента осуждены за вербовку учащихся в ряды ИГ Двое студентов одного из вузов Красноярского края приговорены к длительным срокам лишения свободы за вербовку учащихся учебного заведения в ряды запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Происшествия Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.