Футбол

Бышовец: «У „Арсенала“ есть шансы пройти „Нефтчи“»Sport24.ru 06:02

Первый матч между «Нефтчи» и «Арсеналом» пройдет сегодня, 1 августа. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
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Бышовец: «У „Арсенала“ есть шансы пройти „Нефтчи“»

Sport24.ru06:02

Бышовец считает, что «Арсенал» имеет шансы пройти «Нефтчи» в ЛЕ

RT на русском06:40
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 10:55, Ашберн
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