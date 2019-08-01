Футбол
Бышовец: «У „Арсенала“ есть шансы пройти „Нефтчи“»Sport24.ru 06:02
Первый матч между «Нефтчи» и «Арсеналом» пройдет сегодня, 1 августа. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 10:55, Ашберн
Армия и оружие
На военном параде в Йемене погибло более 30 человек
При нападении хуситов на военный парад в Йемене погибло более 30 человек, 1 августа сообщает Reuters.
Обновлено в 08:06
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Спорт
Фигуристка Эшли Вагнер рассказала о пережитом насилии
Американская фигуристка-одиночница Эшли Вагнер рассказала о том, как стала жертвой сексуальных домогательств в юном возрасте.
Обновлено в 08:48
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 34 тысячи долларов
Обновлено в 10:38
Происшествия
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
В Сети появилось видео посадки самолета, внезапно появившегося из тумана.
Обновлено в 07:59
Общество
Десять холодных дней ждут москвичей в начале августа
Как говорят в Центре погоды "Фобос", температура воздуха будет меняться в диапазоне от 14 до 19 градусов.
Обновлено в 10:31
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Экономика
Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект «Арктик СПГ 2»
Обновлено в 05:51
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика
Путин поддержал проект Национального космического центра
Президент Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным ознакомился с проектом создания Национального космического центра, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:28
Политика
МИД РФ: Лондон признался, что готовит агрессию в цифровой среде
Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).
Обновлено в 09:53
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
Обновлено в 07:27
Технологии
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения пешехода в Петербурге
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело в связи с нападением на пешехода, сделавшего замечание водителю элитной иномарки.
Обновлено в 09:01
Политика
Медведев поручил проверить версию о поджогах лесов Сибири
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, СК РФ и МВД проверить наличие связи между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 02:27
Политика
Путин пригласил Лукашенко на 75-летие Победы
Обновлено в 08:41
Общество
Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте
Обновлено в 09:26
Политика
Зеленский назначил руководителя Госуправления делами
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность руководителя государственного управления делами Сергея Борзова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя и и.о. главы этого ведомства, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:39
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Почему Финляндия ужесточает визовые требования для россиян
Обычная практика В Ростуризме в свою очередь уверены, что дополнительные требования к пакету документов на получение визы, которые начнут действовать с 1 сентября, не отобьют у россиян желание ездить в Финляндию.
Обновлено в 10:46
Футбол
«Динамо» объявило о переходе Самба Соу в «Ноттингем Форест»
Обновлено в 07:28
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу
Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.
Обновлено в 03:08
Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Общество
Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
Обновлено в 09:18
Политика
Роскомнадзор отомстит иностранным СМИ за миллионный штраф RT
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство, которые приблизят нормы для иностранных СМИ в России к британским стандартам.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Химфак СПбГУ эвакуировали после обнаружения баллонов с газом
Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали из-за обнаружения «бесхозных предметов неизвестного происхождения».
Обновлено в 10:08