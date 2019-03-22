Бё выиграл спринт в Холменколлене, Логинов — девятыйНева Спорт 13:04

В норвежском Холменколлене на Кубке мира по биатлону завершилась мужская спринтерская гонка. Золото взял хозяин трассы Йоханнес Бё, текущий обладатель «Большого хрустального глобуса». Второе место занял итальянец Лукас Хофер, бронза у француза Кентена Фийона-Майе.

Бё выиграл спринт в Холменколлене, Логинов — девятый

Все про Спорт ру

Политика Россию попросили защитить киргизов в Якутии Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Политика Мюллер завершил расследование «российского дела» Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Культура Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».

Политика СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию "Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook украинской спецслужбы.

Происшествия В Славянске-на-Кубани в ДТП погиб мотоциклист В результате ДТП погиб пилот мотоцикла, водителя автомобиля госпитализировали с места аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в правоохранительных органах.

Футбол Англичане разгромили Чехию на старте квалификации к Евро-2020 В Европе состоялись еще несколько матчей первого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020.

Театры В Польше поставили спектакль по книге Гитлера «Майн Кампф» Спектакль представляют в варшавском театре «Повщехны», основанном в 1944 году. Актеры дословно цитируют текст Адольфа Гитлера.

Политика Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.

Кино Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт «Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.

Футбол Сборная Франции обыграла команду Молдавии Сборная Франции одержала победу над командой Молдавии в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020.

Наука Выращенный в лаборатории мини-мозг самостоятельно связался с мышцами Созданный в лаборатории мини-мозг сумел самостоятельно установить связи с мышечными тканями.

Политика Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.

Происшествия В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.

Политика Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21 В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.

Авто В Петербурге предлагают наказывать за скручивание автопробега Если закон примут, то нарушителям будут грозить за скручивание автопробега штрафы до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или лишение свободы на срок до 4 лет и крупный штраф на сумму до 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Дениса Четырбока.

Культура Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.

Происшествия Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.

Политика Фанат Трампа сознался в рассылке бомб политикам Цезарь Сэйок, являющийся гражданином Америки и большим фанатом Дональда Трампа, признал свою вину в рассылке взрывных устройств ряду отставных политиков США и кинозвезд, сообщает «Lenta.ru».

Футбол Португалия и Украина сыграли вничью Сборная Португалии и Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграли вничью со счетом 0:0.

Авто Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.