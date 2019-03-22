Спорт
Бё выиграл спринт в Холменколлене, Логинов — девятыйНева Спорт 13:04
В норвежском Холменколлене на Кубке мира по биатлону завершилась мужская спринтерская гонка. Золото взял хозяин трассы Йоханнес Бё, текущий обладатель «Большого хрустального глобуса». Второе место занял итальянец Лукас Хофер, бронза у француза Кентена Фийона-Майе.
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