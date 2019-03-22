Спорт

Бё выиграл спринт в Холменколлене, Логинов — девятыйНева Спорт вчера в 13:04

В норвежском Холменколлене на Кубке мира по биатлону завершилась мужская спринтерская гонка. Золото взял хозяин трассы Йоханнес Бё, текущий обладатель «Большого хрустального глобуса». Второе место занял итальянец Лукас Хофер, бронза у француза Кентена Фийона-Майе.
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Инна Дериглазова вновь выиграла этап Кубка мира

Друг для друга (Курск)вчера в 18:00

Й. Бе выиграл спринт на домашнем этапе Кубка мира по биатлону. Видеообзор гонки

Sport24.ruвчера в 14:48

Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо убежит первым, Фильон-Майе – 3-м, Логинов – 9-м, Елисеев – 18-м, Гараничев – 28-м

Sports.ruвчера в 15:33

Прогноз на биатлон: ждать ли нового прорыва от Александра Логинова?

Все про Спорт рувчера в 15:06

Йоханнес Бе: «Хочется выиграть все три гонки в Холменколлене»

Матч ТВвчера в 13:40

Дмитрий Васильев: «Логинов был бы вторым в спринте, если бы не штрафной круг»

Спорт-Экспрессвчера в 15:40

Победа Й. Бё и промахи россиян — в обзоре туманного спринта в Хольменколлене

Чемпионатвчера в 14:47
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Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Обновлено вчера в 18:56
Политика

СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию

Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
Обновлено вчера в 13:36
Политика

В МВД предложили штрафовать за необоснованные жалобы на полицейских

Глава МВД Башкирии Роман Деев предложил ввести штраф за необоснованные жалобы на полицейских и чиновников.
Обновлено вчера в 10:21
Авто

Volkswagen отзывает в России 15 автомобилей Volkswagen Caddy и Passat

Обновлено вчера в 07:00
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у границ России

У границ Калининградской области совершили полеты три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено вчера в 14:02
Авто

Китайцы создали водородный хэтчбек с запасом хода больше 1000 км

Китайский автопроизводитель Grove Hydrogen Automotive презентовал свою первую модель — водородный хэтчбек, способный с одним заполненным баком преодолевать расстояние более 1000 км. Для сравнения: водородная Honda Clarity Fuel Cell сможет проехать на одном баке 590 км, а Toyota Mirai — 502 км. Хэтчбек от Grove имеет непропорциональный кузов, выполненный из углепластикового волокна.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия

Андрей Малахов посетил перевал Дятлова

Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено вчера в 12:30
Общество

У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м

Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

В Колумбии женщина скончалась после 5-часового секс-марафона

Трагический финал оборвал ночь любви 32-летней жительницы Колумбии в городе Кали в Колумбии.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в Якутии

Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.
Обновлено вчера в 22:38
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Обновлено 21 марта в 07:24
Шоу-бизнес

Началова незадолго до смерти рассказала о третьем браке

Российская певица и телеведущая Юлия Началова незадолго до своей смерти заявила, что собирается снова выйти замуж.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 17:42
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено вчера в 13:59
Спорт

Логинов о допинге: Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в спорт

«Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в биатлон», — заявил Логинов, добавив, что он не настолько глуп.
Обновлено вчера в 16:12
Баскетбол

61 очко Хардена принесло «Хьюстону» победу над «Сан-Антонио»

"Хьюстон" на своем паркете переиграл "Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА (111:105). "Спэрс" потерпел второе поражение кряду.
Обновлено вчера в 22:49
Политика

Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти

Обновлено 21 марта в 04:55
Космос

Спутник «Глонасс» планируют запустить с «Плесецка» в середине мая

Обновлено вчера в 23:46
Футбол

Молодежная сборная России в контрольном матче обыграла Швецию

Добавим, что следующий матч в рамках тренировочного сбора в Испании сборная России проведет 25 марта с Норвегией.
Обновлено вчера в 14:14
Кино

Дэнни Трехо озвучит обезьянку в «Даше-путешественнице»

Обновлено вчера в 08:46
Политика

Роман «Мастер и Маргарита» попал на Украине в черный список

Позднее Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешений на ввоз в страну из России 19 книг, в которых ведомство усмотрело признаки "пропаганды государства-агрессора": в число запрещенных попали издания о грузинской кухне, победе над офисным хаосом и решении нестандартных задач.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия

В Новой Зеландии открыли для прихожан мечети, где произошла стрельба

Обновлено вчера в 22:25
Наука

Ученые объяснили, почему с возрастом время летит быстрее

Обновлено 21 марта в 08:17
Армия и оружие

В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего

Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
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Йоханнес Тинес Бё
Норвежский биатлонист
Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 в смешанной эстафете и эстафете, пятикратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира. Младший брат олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё. Йоханнес также имеет опыт выступления в лыжных гонках.
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