Спорт
Бё выиграл спринт в Холменколлене, Логинов — девятыйНева Спорт вчера в 13:04
В норвежском Холменколлене на Кубке мира по биатлону завершилась мужская спринтерская гонка. Золото взял хозяин трассы Йоханнес Бё, текущий обладатель «Большого хрустального глобуса». Второе место занял итальянец Лукас Хофер, бронза у француза Кентена Фийона-Майе.
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Й. Бе выиграл спринт на домашнем этапе Кубка мира по биатлону. Видеообзор гонки
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