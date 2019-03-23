Спорт

Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в ХолменколленеРоссийская газета 13:33

В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону. Ее выиграл обладатель "хрустального глобуса" этого сезона норвежец Йоханнес Бе.
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Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 в смешанной эстафете и эстафете, пятикратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира. Младший брат олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё. Йоханнес также имеет опыт выступления в лыжных гонках.
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