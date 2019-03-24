Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в ХолменколленеРИА Новости 13:02
Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия). В субботу Бё с тремя промахами на огневых рубежах финишировал с результатом 32 минут 15,6 секунды. Вторым стал родной брат победителя Тарьей Бё (1 промах; +13,9 секунды).
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
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