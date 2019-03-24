Спорт

Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в ХолменколленеРИА Новости 13:02

Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия). В субботу Бё с тремя промахами на огневых рубежах финишировал с результатом 32 минут 15,6 секунды. Вторым стал родной брат победителя Тарьей Бё (1 промах; +13,9 секунды).
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Йоханнес Тинес Бё
Норвежский биатлонист
Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 в смешанной эстафете и эстафете, пятикратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира. Младший брат олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё. Йоханнес также имеет опыт выступления в лыжных гонках.
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