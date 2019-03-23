Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в ХолменколленеРИА Новости 13:02

Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия). В субботу Бё с тремя промахами на огневых рубежах финишировал с результатом 32 минут 15,6 секунды. Вторым стал родной брат победителя Тарьей Бё (1 промах; +13,9 секунды).

Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене

Наука Тираннозавр Скотти оказался самым большим представителем своего вида Согласно исследованию, Скотти весил 8,87 тонны и достигал около 13 метров в длину, что делает его крупнейшим из известных на сегодня тираннозавров.

Кино В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов» За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.

Шоу-бизнес Менеджер Началовой рассказала о последней просьбе певицы Через суд хоккеист заявил претензии на половину четырехкомнатной квартиры Исаева рассказала, что дочь певицы от брака с футболистом Евгением Алдониным сейчас воспитывают бабушка и отец.

Общество Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионниках Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ.

Политика В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.

Авто Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».

Политика Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.

Происшествия У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.

Происшествия Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.

Политика В Киеве завершился митинг националистов Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.

Религия «Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме На что Безруков ответил постом о важности храма, исторической справедливости и гневной тирадой в адрес противников строительства.

Спорт Российские мужчины-одиночники остались без медалей чемпионата мира Единственным видом программы, в котором россияне остались без медали, стал турнир мужчин-одиночников.

Авто Новый бренд Jetta представил свои модели В настоящее время известно лишь, что первыми моделями бренда стали пятиместный кроссовер Jetta VS5, его семиместная версия Jetta VS7 и седан Jetta VA3.

Футбол Голландский тренер рассказал о работе в «гнилом» клубе Бывший главный тренер итальянского "Интера" Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в "Интере".

Политика Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.

Наука От медуз до водорослей: в Китае нашли удивительные окаменелости Найденный недавно участок содержит богатое изобилие странных форм жизни - от медуз и гребенчатых медуз до членистоногих и водорослей.

Экономика Банки начали блокировать счета самозанятых из-за денежных переводов По законодательству самозанятые не должны регистрироваться как ИП, а значит, не могут открывать расчетные счета в банках.

Политика Суд признал незаконным решение КПРФ о передаче мандата Павлу Грудинину Мещанский суд Москвы 22 марта признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.

Общество Мединский рассказал, сколько зарабатывает Третьяковка Мединский призвал руководство музеев к проведению лекций, мастер-классов.

Политика Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфире Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира 29 марта, сообщает пресс-служба правительства России.