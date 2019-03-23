Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в ХолменколленеРИА Новости 13:02
Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия). В субботу Бё с тремя промахами на огневых рубежах финишировал с результатом 32 минут 15,6 секунды. Вторым стал родной брат победителя Тарьей Бё (1 промах; +13,9 секунды).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Политика
Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено в 19:30
Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Новейшая авиаракета РФ «изделие 305» будет испытана в Сирии
Ряд отечественных СМИ сообщил, что сейчас на территории Сирии проводятся испытания новой управляемой ракеты, которая носит название «изделие 305».
Обновлено в 05:02
Футбол
"А формы "Ювентуса" у тебя нет?" Роналду подписал болельщику футболку "Реала"
Обновлено в 18:12
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Религия
Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге
Российский актер Сергей Безруков раскритиковал недовольных строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им «подумать о своей душе».
Обновлено в 16:32
Армия и оружие
Расчеты «Искандер-М» перебросили из Ивановской области в Подмосковье
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетной бригады танковой армии ЗВО совершили комбинированный марш из места постоянной дислокации в Ивановской области в Подмосковье.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии
В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Посетители в панике покинули парижский Диснейленд
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено в 19:30
Происшествия
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено в 21:11
Происшествия
ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Политика
В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме
Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.
Обновлено в 17:30
Спорт
Симон Фуркад объявил о завершении карьеры
Обновлено в 15:30
Политика
Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено в 16:39
Политика
В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об условиях возврата Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — единственный из всех участников президентской гонки, кто смог признаться избирателям в том, что «ни кина, ни Крыма» не будет.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
В Сети появились эффектные кадры перелета «Русских витязей»
Министерство обороны РФ поделилось кадрами перелета «Русских витязей» в Малайзию.
Обновлено в 14:20
Футбол
Семак о поражении «Зенита»: «Мы смотрелись не лучшим образом»
Главный тренер петербургской команды «Зенит» Сергей Семак высказался после поражения, которое нанесла «Аустрия».
Обновлено в 14:29
Политика
Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Политика
Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины
Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.
Обновлено в 18:32
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Сильный пожар вспыхнул в президентском дворце в суданской столице Хартуме, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:35
Здоровье
Назван ТОП-5 продуктов, снижающих кровяное давление
Составлен ТОП-5 продуктов, которые помогут снизить кровяное давление.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Мали при атаке убиты 110 человек
Обновлено в 13:28
Авто
Jeep Trackhawk в гонке против мотоцикла Suzuki Hayabusa
Обновлено в 07:10
Здоровье
Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали
Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения.
Обновлено в 21:17