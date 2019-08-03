В матче 4-го тура РПЛ на "Открытие Арене" встречались московские "Спартак" и "Динамо". На 82-й минуте встречи произошел спорный эпизод в штрафной площади хозяев. Хавбек "бело-голубых" Вячеслав Грулёв получил верховую передачу от партнера, а затем его уронил на газон защитник "Спартака" Самуэль Жиго.

Был ли пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Динамо»

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