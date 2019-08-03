Футбол
Был ли пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Динамо»Евро-футбол.ру вчера в 14:42
Александр Ташаев
|10′
Аяз Гулиев
|32′
Эсекиэль Понсе
|35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
|46′
|57′
Артур Юсупов
|60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
|64′
|67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
|74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
|85′
Тони Шуньич
|89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
|90′+4′
Александр Максименко
|90′+5′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
7
Гулиев
20
Шюррле
47
Зобнин
9
Мирзов
19
Понсе
1
Шунин
17
Паршивлюк
44
Шуньич
4
Рыков
34
Рауш
9
Н`Жи
5
Тетте
8
Панченко
77
Каборе
22
Жоаозиньо
20
Грулев
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
В матче 4-го тура РПЛ на "Открытие Арене" встречались московские "Спартак" и "Динамо". На 82-й минуте встречи произошел спорный эпизод в штрафной площади хозяев. Хавбек "бело-голубых" Вячеслав Грулёв получил верховую передачу от партнера, а затем его уронил на газон защитник "Спартака" Самуэль Жиго.
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Хусаинов заявил, что арбитр матча с «Динамо» должен был назначить пенальти в ворота «Спартака»
RT на русскомвчера в 14:17
Хусаинов: «В ворота „Спартака“ должны были дать пенальти за фол Жиго в концовке»
Sport24.ruвчера в 14:09
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
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