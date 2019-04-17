Быкова ввели в искусственную комуLenta.ru 09:34

Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на реаниматолога и анестезиолога Минздрава России Игоря Молчанова. По его словам, врачи приняли решение не перевозить писателя в Москву.

Быкова ввели в искусственную кому

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