Здоровье

Быкова ввели в искусственную комуLenta.ru 09:34

Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на реаниматолога и анестезиолога Минздрава России Игоря Молчанова. По его словам, врачи приняли решение не перевозить писателя в Москву.
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Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому

РИА Новости08:48

Дмитрий Быков, госпитализированный в Уфе, находится на искусственной вентиляции легких

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Главный реаниматолог России: риски от перевода Быкова в Москву превышают существующие проблемы

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Специалисты минздрава проведут телеконсилиум по состоянию Дмитрия Быкова, который впал в кому в Уфе

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Аргументы и Факты - Уфа07:54

Дмитрий Быков находится в медикаментозной коме

ТАСС09:34

Минздрав РФ: Писатель Д.Быков введен в искусственную кому

Агентство Москва08:29
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Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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