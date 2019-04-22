Общество

Быков рассказал о своем самочувствии впервые после госпитализацииLenta.ru 09:19

Писатель и журналист Дмитрий Быков планирует в скором времени вернуться к работе. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте в понедельник, 22 апреля.
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Дмитрий Быков рассчитывает вернуться к работе как можно скорее

ТАСС08:41

Писатель Дмитрий Быков рассчитывает вскоре вернуться к работе

Эхо Москвы09:32

Писатель Быков сообщил о планах вскоре «вернуться в строй»

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Дмитрий Быков опубликовал первое после приступа сообщение в соцсетях

МедиаКорСеть09:33

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РЕН ТВ08:20

«Страшно благодарен»: Дмитрий Быков рассказал о своем самочувствии

Независимая Уральская газета08:51

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Говорит Москва08:28
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Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
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Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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