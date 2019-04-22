Общество
Быков рассказал о своем самочувствии впервые после госпитализацииLenta.ru 09:19
Писатель и журналист Дмитрий Быков планирует в скором времени вернуться к работе. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте в понедельник, 22 апреля.
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Армия и оружие
В США призвали готовиться к возможному конфликту с Россией и Китаем
Американские специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) призвали Пентагон начать подготовку к возможному конфликту США с Россией и Китаем.
Обновлено в 07:24
Политика
Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Гаджеты
Nokia 9 PureView разблокируется чем угодно, даже жвачками
В сети стали сообщать, что при включенном сканере отпечатка пальца некоторым пользователям удалось разблокировать смартфон разными предметами.
Обновлено в 10:47
Политика
Саакашвили отказали во въезде на Украину
В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Напавший на псковских десантников в 2000 году приговорен к 16 годам тюрьмы
Суд приговорил его к 16 годам колонии в Чеченской республике, сообщает СК России.
Обновлено в 11:21
ЖКХ
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
По данным основного поставщика горячего водоснабжения Москвы, отключение горячей воды начнется с 13 мая, отключать будут на 10 рабочих дней.
Обновлено в 09:58
Финансы
Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов
На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Энергетика
Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода
Утром в понедельник стоимость барреля нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года превысила $74, достигнув на максимуме отметки $74,31, что на 3,25% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 04:18
Авто
Старенький Land Rover Defender превратился в машинку Hot Wheels
Брайан Реджинальд из Австралии вместе с сыном создал собственную версию Land Rover Defender в стиле игрушечных машинок Hot Wheels.
Обновлено в 09:07
Футбол
Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы
Футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы выбыл до конца сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 10:38
Авто
Subaru отзывает более 52 тысяч автомобилей в России
Обновлено в 09:30
Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Политика
Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду с Крыма
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что лидеру второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому необходимо изменить государственную политику по отношению к Крыму и начать налаживать отношения с жителями полуострова.
Обновлено в 10:10
Экономика
Чистая прибыль Halliburton более чем утроилась в I квартале
Выручка компании почти не изменилась в этом периоде, оказавшись на отметке $5,94 млрд.
Обновлено в 07:26
Интернет
ESET предупредила пользователей Netflix о кибератаках
Международная антивирусная компания ESET выявила угрозу кибератак на пользователей видеосервиса Netflix, в результате которых у них могут похитить данные кредитных карт.
Обновлено в 11:20
Гаджеты
Lenovo в России представила новый ультрабук Lenovo Yoga S940
В России минимальна версия Lenovo Yoga S940 составит 140 тыс. рублей.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Превративших заключенных в инвалидов российских тюремщиков посадили
Абаканский городской суд вынес приговор троим сотрудникам исправительной колонии №33 в Хакасии, признав их виновными в пытках, из-за которых один осужденный стал инвалидом.
Обновлено в 09:02
Финансы
Минэкономразвития прогнозирует постепенное снижение цены нефти Urals
6 марта в докладе главы министерства Максима Орешкина к выступлению в Госдуме говорилось, что Минэкономразвития понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году с $63,4 до $62,8 за баррель.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова объявила, что переходит на голодание
Подписчики Марии Кожевниковой не на шутку встревожены. Мария решила, что в честь Страстной недели будет голодать.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Пугачева забыла слова собственной песни на вечеринке в честь юбилея
Пугачева забыла слова собственной песни на вечеринке в честь юбилея Грандиозное празднование 70-летия Аллы Борисовны состоялось 20 апреля.
Обновлено в 10:14
Здоровье
В России выполнили первую в мире пересадку легких и печени ребенку
В московском Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова впервые в мире одновременно пересадили ребенку легкие и печень, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма
Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в двух СНТ в Нижегородской области
Пожарные ликвидировали возгорание в дачных домах в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) "Отдых" и "Березка" в Нижегородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:45