Экономика

«Быки» вынуждены отступатьFinam.Ru вчера в 02:51

Вчера торги в США закрылись в минусе, инвесторы находятся в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США 10-11 июля. Рынки ждут, что он даст намеки на дельнейшие планы американского регулятора по дальнейшей монетарной политике.
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«Быки» вынуждены отступать

Finam.Ruвчера в 02:51
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Экономика

Работающим пенсионерам поднимут пенсию с 1 августа

В России работающим пенсионерам поднимут пенсию с 1 августа.
Обновлено вчера в 08:08
Политика

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт

Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:45
Политика

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться. Такую возможность допустили в МИД России.
Обновлено в 03:18
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Происшествия

ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии

Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных

ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Политика

Глава МИД Украины назвал три условия противодействия России

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых, по его мнению, Киев может противодействовать России.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Ущерб в деле министра из команды Левченко оценили в 748 млн рублей

"Следователями СК России установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей", — сообщила журналистам представитель СК Российской Федерации Светлана Петренко.
Обновлено в 02:45
Транспорт

В России могут появиться турбоперекрёстки

В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.
Обновлено вчера в 17:41
Наука

Ученые нашли новый способ эффективного похудения

Обновлено в 00:55
Экономика

Цб хочет отстранить простых граждан от акций Apple, Google и др

На обсуждениях законопроекта о категоризации инвесторов, которое проходило 9 июля, участники фондового рынка попросили регулятора разрешить особо защищаемым непрофессиональным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги, но ЦБ не согласился.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе

Обновлено в 02:44
Происшествия

В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей

В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Политика

В Кремле отреагировали на сообщения об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:21
Политика

Опрос показал лидеров рейтинга кандидатов на пост премьера Украины

Украинцы видят новым премьером страны главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Обновлено в 03:22
Наука

Лучшее за день. 8 июля

Indicator.Ru публикует топ-10 самых читаемых статей «КиберЛенинки» за июнь — о видеоиграх как искусстве, гендерной системе СССР и этике российских чиновников.
Обновлено 08 июля в 16:43
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Бородина назвала две вещи, обязательных для красоты

Обновлено в 01:09
Космос

WSJ: Virgin Galactic планирует выйти на биржу

Обновлено вчера в 04:46
Происшествия

Жительница Читы угнала такси, чтобы добраться до дома

В Чите задержали женщину по подозрению в угоне такси.
Обновлено в 02:54
Происшествия

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Гаджеты

Найдена уязвимость веб-камер компьютеров Apple

Обновлено вчера в 05:18
Гаджеты

Люди выстраиваются в очередь за процессорами AMD Ryzen 3000

Центральные процессоры AMD Ryzen 3000 имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0, в два раза больше кэша третьего уровня по сравнению с предшественниками, а также на 13% больший показатель IPC.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Авто

Mitsubishi показала новый Mitsubishi Pajero Sport на видео

Как предполагают СМИ, обновленный Mitsubishi Pajero Sport оснастят прежним 2,4-литровым турбодизелем, выдающим 181 л.с. и 430 Нм крутящего момента.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже

На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
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Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
Общество

В России хотят ограничить врачебную тайну для наркозависимых

Органы уголовно-исполнительной системы России могут получить доступ к информации о прохождении наркозависимыми назначенного судом лечения, а также медицинской или социальной реабилитации; соответствующие поправки в федеральный закон разработало министерство юстиции.
Обновлено в 03:46
Общество

Киностудия Горького продаст землю в Москве и Петербурге

В Петербурге студия продает территорию бывшей киностудии "Леннаучфильм" (19,5 тысячи квадратных метров).
Обновлено в 03:28
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Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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