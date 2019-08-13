На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница. "И не смей упоминать даже это святое слово", "Приравняла себя к ленинградцам военных лет!" - стыдят Бузову подписчики.

Бузову раскритиковали за слова о блокаде

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