Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницуLenta.ru 03:01

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда. Теперь для того, чтобы просматривать публикации в ее аккаунте, желающим необходимо отправлять запрос на подписку.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бузова закрыла Instagram после шутки про «блокадницу»

URA.Ru03:41

Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу

РИА Новости02:07

Бузова поспешно скрылась после скандала с шуткой про «блокадницу»

Дни.ру05:53

Ольга Бузова ограничила доступ к инстаграму после шутки про блокадницу

Газета.Ru06:28

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Lenta.ru03:01

Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки о блокаднице

Телеканал 360°02:59

Бузова закрыла профиль в Instagram после шутки про блокадницу

Телепрограмма03:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:37, Ашберн
Происшествия

В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы

Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.
Обновлено в 06:15
Происшествия

На незаконную свалку около аэропорта «Жуковский» выехала спецкомиссия

Сегодня в Подмосковье начнет работу комиссия, которая должна проверить информацию о скоплении птиц на мусорных свалках близ аэропорта «Жуковский», где накануне произошло ЧП с пассажирским лайнером.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321

Диспетчеры подмосковного аэропорта «Жуковской» предупреждали экипаж самолета А321, совершившего аварийную посадку на поле, об «отдельных перелетах птиц».
Обновлено в 04:57
Политика

Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера

Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
Обновлено 15 августа в 05:34
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала провокационный снимок

На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Политика

Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд

Миллиардер из США и экономический советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко разными способами вывел из страны не менее $8 млрд.
Обновлено в 05:14
Политика

В Москве начался митинг КПРФ за честные выборы

Обновлено в 05:09
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Дороги курортного Сочи затопило из-за ливня

Автолюбители выложили видео подтопления участка федеральной трассы Джубга — Сочи в поселке Вардане в Лазаревском районе курорта.
Обновлено в 03:50
Теннис

Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати

С первых минут Медведев захватил инициативу, что отбилось в легко взятом первом сете 6:2. Особо важным стал третий брейк, отчего Рублеву вновь пришлось догонять соотечественника.
Обновлено в 05:43
Общество

Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Обновлено в 03:40
Экономика

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей

Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Обновлено вчера в 07:57
Наука

В России нашли способ создания магнитного компьютера

Обновлено 15 августа в 10:34
Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд

В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ответила на критику хейтеров о своей внешности

Фото: joinfo.ua 44-летней продюсеру Димы Билана надоела критика ее внешности. В своем блоге она решила ответить хейтерам — сообщает WomanEL.
Обновлено вчера в 15:22
Общество

Еще в двух районах Приморья ввели режим ЧС

Согласно представленной информации, речь идет о Лесозаводском городском округе и Октябрьском районе.
Обновлено в 00:35
Энергетика

Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США

Крупная компания Китая отказалась от прямых закупок венесуэльской нефти, поскольку администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточает санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Полицейский напал на кандидата в депутаты Петербурга

Полиция выясняет, что привело к проблеме между сотрудником правоохранительных органов и кандидатом в депутаты, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено в 04:45
Гаджеты

Новый смартфон Xiaomi Redmi показали на сайте регулятора

Первые изображения нового смартфона Xiaomi Redmi появились на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В крепости Керчи обнаружено и уничтожено 1700 авиабомб времен войны

По данным ведомства, специалистами центра «Лидер» МЧС России в ходе работ по разминированию крепости Керчь был обнаружен склад времен Великой Отечественной войны, на котором было обнаружено 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и одна фугасная авиабомба весом в 100 кг.
Обновлено в 03:26
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 04:27
Происшествия

Найдено решение, как убрать А321 с кукурузного поля

Хотя до сих пор идёт следствие и территория вокруг самолёта оцеплена, нашлись уникумы, которые решили прибрать к рукам все, что «плохо лежит»: ремни, спасательные жилеты, сумки с аварийно-спасательным оборудованием.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Здоровье

Врач-диетолог назвала полезные продукты для перекусов на работе

Чедия назвала несколько полезных продуктов, которые подойдут для перекусов на работе.
Обновлено в 05:50
Происшествия

На Украине задержали американца, сбежавшего во время экстрадиции

Служба безопасности Украины поймала гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, который сбежал из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль, задержаны три сотрудника, подозреваемых в помощи при организации побега, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:09
Музыка

Рок-фестиваль пройдет в Вологде

В рамках рок-фестиваля «Северо-Запад» артисты исполнят современную рок-музыку с целью популяризации ее в Вологде.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России

Обновлено вчера в 14:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное