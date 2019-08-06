Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда. Теперь для того, чтобы просматривать публикации в ее аккаунте, желающим необходимо отправлять запрос на подписку.

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

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