Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницуLenta.ru 03:01
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда. Теперь для того, чтобы просматривать публикации в ее аккаунте, желающим необходимо отправлять запрос на подписку.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:37, Ашберн
Происшествия
В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы
Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.
Обновлено в 06:15
Происшествия
На незаконную свалку около аэропорта «Жуковский» выехала спецкомиссия
Сегодня в Подмосковье начнет работу комиссия, которая должна проверить информацию о скоплении птиц на мусорных свалках близ аэропорта «Жуковский», где накануне произошло ЧП с пассажирским лайнером.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Диспетчеры подмосковного аэропорта «Жуковской» предупреждали экипаж самолета А321, совершившего аварийную посадку на поле, об «отдельных перелетах птиц».
Обновлено в 04:57
Политика
Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера
Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
Обновлено 15 августа в 05:34
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Политика
Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд
Миллиардер из США и экономический советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко разными способами вывел из страны не менее $8 млрд.
Обновлено в 05:14
Политика
В Москве начался митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 05:09
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Дороги курортного Сочи затопило из-за ливня
Автолюбители выложили видео подтопления участка федеральной трассы Джубга — Сочи в поселке Вардане в Лазаревском районе курорта.
Обновлено в 03:50
Теннис
Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати
С первых минут Медведев захватил инициативу, что отбилось в легко взятом первом сете 6:2. Особо важным стал третий брейк, отчего Рублеву вновь пришлось догонять соотечественника.
Обновлено в 05:43
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Экономика
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей
Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Обновлено вчера в 07:57
Наука
В России нашли способ создания магнитного компьютера
Обновлено 15 августа в 10:34
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ответила на критику хейтеров о своей внешности
Фото: joinfo.ua 44-летней продюсеру Димы Билана надоела критика ее внешности. В своем блоге она решила ответить хейтерам — сообщает WomanEL.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Еще в двух районах Приморья ввели режим ЧС
Согласно представленной информации, речь идет о Лесозаводском городском округе и Октябрьском районе.
Обновлено в 00:35
Энергетика
Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США
Крупная компания Китая отказалась от прямых закупок венесуэльской нефти, поскольку администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточает санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Полицейский напал на кандидата в депутаты Петербурга
Полиция выясняет, что привело к проблеме между сотрудником правоохранительных органов и кандидатом в депутаты, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено в 04:45
Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Redmi показали на сайте регулятора
Первые изображения нового смартфона Xiaomi Redmi появились на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В крепости Керчи обнаружено и уничтожено 1700 авиабомб времен войны
По данным ведомства, специалистами центра «Лидер» МЧС России в ходе работ по разминированию крепости Керчь был обнаружен склад времен Великой Отечественной войны, на котором было обнаружено 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и одна фугасная авиабомба весом в 100 кг.
Обновлено в 03:26
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 04:27
Происшествия
Найдено решение, как убрать А321 с кукурузного поля
Хотя до сих пор идёт следствие и территория вокруг самолёта оцеплена, нашлись уникумы, которые решили прибрать к рукам все, что «плохо лежит»: ремни, спасательные жилеты, сумки с аварийно-спасательным оборудованием.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Здоровье
Врач-диетолог назвала полезные продукты для перекусов на работе
Чедия назвала несколько полезных продуктов, которые подойдут для перекусов на работе.
Обновлено в 05:50
Происшествия
На Украине задержали американца, сбежавшего во время экстрадиции
Служба безопасности Украины поймала гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, который сбежал из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль, задержаны три сотрудника, подозреваемых в помощи при организации побега, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:09
Музыка
Рок-фестиваль пройдет в Вологде
В рамках рок-фестиваля «Северо-Запад» артисты исполнят современную рок-музыку с целью популяризации ее в Вологде.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
Обновлено вчера в 14:44