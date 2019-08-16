Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницуLenta.ru 03:01

Бузова 13 августа подверглась критике в комментариях в своем Instagram за то, что назвала себя блокадницей в видео, где она вылизывает тарелку с едой. Позднее певица извинилась за шутку в эфире ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
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с чего всё началось

«Задела страну»: Общественник требует заблокировать Instagram Ольги Бузовой

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин в интервью 5-tv.ru заявил, что скандальная выходка Ольги Бузовой, когда она в бикини облизывает тарелку и называет себя «блокадницей», затронула чувства многих людей.
Пятый каналвчера в 06:29

Подробнее о событии

Назвавшаяся «блокадницей» Бузова ограничила доступ к странице в Instagram

Взгляд.ру04:54

Бузова закрыла профиль в Instagram после шутки про блокадницу

Телепрограмма03:55

Бузова закрыла страницу в Instagram после шуток про блокадницу

РЕН ТВ02:37

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с «блокадницей»

Пятый канал03:08

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про блокадницу

Известия02:51

Назвавшая себя «блокадницей» Бузова закрыла профиль в Instagram

ФАН03:31

Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу

РИА Новости02:07
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:00, Ашберн
Футбол

Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»

Защитник Зенита Эммануэль Маммана не перейдет в Сассуоло и останется в клубе, сообщает TyC Sports.
Обновлено в 02:57
Происшествия

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321

Обновлено в 03:32
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы

Обновлено в 03:53
Происшествия

Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области

Обновлено в 04:45
Космос

NASA получило первые снимки солнечного зонда Parker Solar Probe

NASA получило первые снимки, сделанные с помощью солнечного зонда Parker Solar Probe.
Обновлено 15 августа в 07:09
Общество

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря вблизи рек.
Обновлено вчера в 14:58
Единоборства

Первый канал может показать в прямом эфире бой Хабиба с Порье

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что Первый канал может показать в прямом эфире его бой с американцем Дастином Порье.
Обновлено в 02:46
Гаджеты

Xiaomi выпустила 3D-книгу о Гарри Поттере

Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске

Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 04:39
Экономика

Эксперт прояснил ситуацию с сокращением вложений РФ в гособлигации США

Эксперт считает, что подобные изменения не стоят внимания, однако, важно понимать, что представленная ситуация является отражением возрастания санкционных рисков, когда существенно сокращена "видимая" доля России в американских бумагах.
Обновлено вчера в 05:49
Армия и оружие

Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В доме родственника Атамбаева нашли крупную сумму денег

Крупная сумма денег обнаружена в доме родственника экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в ходе обыска, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел Киргизии.
Обновлено в 03:59
Транспорт

В московских аэропортах отменено и задержано свыше десяти рейсов

Обновлено в 04:28
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено вчера в 09:57
Политика

Бывший генеральный директор «Рустави 2» основал новую телекомпанию

Бывший генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия в субботу заявил о создании телекомпании "Мтавари архи".
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ответила на критику хейтеров о своей внешности

Фото: joinfo.ua 44-летней продюсеру Димы Билана надоела критика ее внешности. В своем блоге она решила ответить хейтерам — сообщает WomanEL.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Украинские силовики поймали сбежавшего наркобарона

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали сбежавшего накануне израильского наркобарона Амоса Дова Сильвера.
Обновлено в 04:04
Общество

Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%

Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Культура

Иван Охлобыстин представил свою автобиографию

Книгу-автобиографию представил российский актер и писатель Иван Охлобыстин 16 августа.
Обновлено вчера в 09:41
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия

В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка

В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено вчера в 19:14
Общество

Опрос: около 25% россиян с детьми не знают о льготной ипотеке

Около 25% российских семей с двумя и более детьми, планирующих приобрести квартиру, не располагают достаточной информацией о льготах по ипотеке для многодетных семей.
Обновлено в 03:05
Транспорт

В Сибири завершили строительство скоростной автомагистрали

Обновлено в 04:15
Музыка

Исполнитель Т-Killah посоветовал Киркорову вовремя остановиться

Обновлено в 01:30
Политика

Глава МИД Польши объяснил размещение войск США «сдерживанием» России

Размещение американских войск в Польше окажет важную роль в сдерживании России, заявил глава польского МИДа Яцек Чапутович.
Обновлено в 03:18
Происшествия

При крушении судна у берегов Китая погибли семь человек

В результате погибли семь человек, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Синьхуа.
Обновлено в 01:23
Здоровье

Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей

Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб

Крымские сотрудники МЧС обнаружили в Керченской крепости 1700 осколочных авиабомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:41
Авто

В России разрешили использовать автономера компактного размера

Обновлено в 00:54
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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