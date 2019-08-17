Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницуLenta.ru 03:01

Бузова 13 августа подверглась критике в комментариях в своем Instagram за то, что назвала себя блокадницей в видео, где она вылизывает тарелку с едой. Позднее певица извинилась за шутку в эфире ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
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с чего всё началось

«Задела страну»: Общественник требует заблокировать Instagram Ольги Бузовой

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин в интервью 5-tv.ru заявил, что скандальная выходка Ольги Бузовой, когда она в бикини облизывает тарелку и называет себя «блокадницей», затронула чувства многих людей.
Пятый каналвчера в 06:29

Подробнее о событии

Назвавшаяся «блокадницей» Бузова укрылась от блогеров

Взгляд.ру04:54

«Стебалась над историей и государством». Генпрокурору пожаловались на «блокадницу»-Бузову

Телеканал 360°08:43

Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу

РИА Новости02:07

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»

Пятый канал03:08

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про блокадницу

Известия02:51

Бузова закрыла страницу в Instagram после шуток про блокадницу

РЕН ТВ02:37

Назвавшая себя «блокадницей» Бузова закрыла профиль в Instagram

ФАН03:31
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
Армия и оружие

Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Обновлено в 04:47
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия

В Кабуле прогремел взрыв на свадьбе

Взрыв прогремел в одном из свадебных залов на западе Кабула, сообщается о пострадавших, передает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя министерства внутренних дел Афганистана.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено

Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Под Мурманском мужчина избил сковородой знакомую и порезал ее друга

52-летний житель Оленегорска Мурманской области ранил ножом друга и избил сковородкой его знакомую .
Обновлено в 19:15
Здоровье

Препараты для лечения ВИЧ поступили в Тульскую область

Накануне в Тульский областной центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями привезли медикаменты для лечения ВИЧ-инфекции.
Обновлено в 08:46
Политика

Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию

Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Наука

Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу

Обновлено в 13:42
Происшествия

У врачей после ЧП в Северодвинске проверили дозу облучения

Уровень радиационного облучения медицинских работников областной больницы Архангельска после ЧП в Северодвинске не превышает допустимых норм, сообщается 17 августа на официальном сайте Минздрава РФ.
Обновлено в 11:05
Футбол

Семак назвал судей матча с «Ахматом» козлами

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак грубо отозвался о судьях матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). После окончания встречи наставник питерцев назвал судей козлами.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие

Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами

Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства

Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Обновлено в 07:37
Общество

Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней

В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36
Кино

Российский фильм получил приз кинофестиваля в Локарно

Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссера Антона Сазонова получил приз на международном фестивале в швейцарском городе Локарно.
Обновлено в 19:39
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено в 19:40
Теннис

Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено в 20:21
Авто

Mercedes-Benz покажет на выставке спорткар по прозвищу «огурец»

Семь лет назад отреставрированный заводскими специалистами кабриолет S 680 парижского ателье Jacques Saoutchik стал победителем Конкурса элегантности в Пеббл-бич.
Обновлено вчера в 03:19
Здоровье

В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Общество

Моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением

Диетолог Сара Шенкер из Великобритании сделала заявление, что моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля «Токио-Стар»

Обновлено в 17:58
Экономика

Британский импортёр газа засудил правительство Нигерии

Вердикт был вынесен Высоким судом Лондона по делу о невыполнении контракта, подписанного между британским покупателем газа и министерством нефти Нигерии.
Обновлено вчера в 19:04
Экономика

Дольщикам Urban Group предложили компенсации вместо квартир

Обновлено в 14:14
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Самолет упал на жилой дом в США

Обновлено в 18:45
Происшествия

В Рязани произошла массовая авария на мосту через Оку

В Рязани на мосту через Оку произошла массовая авария.
Обновлено в 09:39
Общество

Школьница из Москвы узнала о беременности лишь во время родов

Обновлено в 20:13
Шоу-бизнес

Алена Водонаева рассказала поклонникам о доме мечты в Хамовниках

Алена Водонаева недавно шокировала поклонников решением продать квартиру и загородный дом.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Москве мужчина привязал собаку к движущейся машине

Обновлено в 18:32
Экономика

Минстрой введет стандарты для ИЖС в угоду банкам

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о необходимости стандартизации рынка в сфере индивидуального жилищного строительства.
Обновлено в 05:13
Футбол

Скауты ЦСКА просматривают Гогуа

Скауты ЦСКА посетили матч 6-го тура чемпионата России между «Тамбовом» и «Краснодаром».
Обновлено в 10:26
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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