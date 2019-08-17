Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин в интервью 5-tv.ru заявил, что скандальная выходка Ольги Бузовой, когда она в бикини облизывает тарелку и называет себя «блокадницей», затронула чувства многих людей.

с чего всё началось

Бузова 13 августа подверглась критике в комментариях в своем Instagram за то, что назвала себя блокадницей в видео, где она вылизывает тарелку с едой. Позднее певица извинилась за шутку в эфире ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

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