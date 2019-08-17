Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницуLenta.ru 03:01

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда. Теперь для того, чтобы просматривать публикации в ее аккаунте, желающим необходимо отправлять запрос на подписку.
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Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки о блокаднице

Телеканал 360°02:59

Бузова закрыла Instagram после шутки про «блокадницу»

URA.Ru03:41

Бузова закрыла инстаграм после скандала с шуткой про блокадницу

Газета.Ru07:49

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Lenta.ru03:01

Бузова закрыла профиль в Instagram после шутки про блокадницу

Телепрограмма03:55

Бузова закрыла страницу в Instagram после шуток про блокадницу

РЕН ТВ02:37

Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу

РИА Новости02:07
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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