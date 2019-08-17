Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда. Теперь для того, чтобы просматривать публикации в ее аккаунте, желающим необходимо отправлять запрос на подписку.

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Происшествия В Перми автобус с пассажирами врезался в здание На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.

Экономика Эксперт прояснил ситуацию с сокращением вложений РФ в гособлигации США Эксперт считает, что подобные изменения не стоят внимания, однако, важно понимать, что представленная ситуация является отражением возрастания санкционных рисков, когда существенно сокращена "видимая" доля России в американских бумагах.

Происшествия В Санкт-Петербурге на одиночных пикетах задержаны десять человек Среди задержанных были активисты, а также несколько провокаторов. Кроме того, у Гостиного двора полиция задержала нетрезвых людей.

Происшествия Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.

Экономика Эксперты оценили, как непогода повлияет на урожай зерна в России Урожай зерновых культур в России будет минимум не ниже, чем в 2018 году, несмотря на непогоду, которая привела к введению в ряде регионов страны чрезвычайной ситуации.

Хоккей «Салават Юлаев» уступил «Трактору» в контрольном матче Сегодня, 17 августа, «Салават Юлаев» сыграет с челябинским «Трактором» в рамках предсезонной подготовки к сезону КХЛ.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Здоровье Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе В Минздраве считают, что в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнований между сотрудниками предприятий.

Единоборства В «Танковом биатлоне» АрМИ-2019 Узбекистан победил во втором дивизионе Хотя танкисты из Узбекистана и Кубы в этом году выступали впервые, им удалось обойти во втором дивизионе таких «ветеранов» танкового биатлона, как Таджикистан, Кувейт, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Уганда, Ангола и Шри-Ланка.

Единоборства AIBA сняла обвинения с генсека Федерации бокса России Кремлева Как отмечается в сообщении, "дисциплинарная комиссия AIBA пришла к выводу, что обвинения, выдвинутые против г-на Кремлева, недоказуемы", поскольку они опирались на отчет, который основан исключительно на журналистских источниках, которые "не всегда надежны и могут быть предвзятыми".

Космос Комиссия одобрила вывоз ракеты с «Фёдором» на стартовый стол Госкомиссия на Байконуре приняла решение о лётных испытаниях корабля «Союз МС» с ракетой «Союз-2.1а».

Происшествия На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Гаджеты Новое поколение процессоров Intel HEDT обеспечит прирост производительности... на 3-7% Пока же частоты определялись, как 2,19-3,28 ГГц, но это либо ошибка ПО, либо тесты попросту проходил ранний образец.

Шоу-бизнес Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой Максим Виторган поделился в Instagram-микроблоге неприятной историей, случившейся с ним во время отдыха на Кипре.

Игры Разработчики Starbase опубликовали 15-минутную демонстрацию геймплея Игровая студия Frozenbyte опубликовала видеоролик с 15-минутной демонстрацией геймплея космического симулятора Starbase.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Футбол «Ювентус» намерен продать Ругани «Барселоне» "Ювентус" намерен предложить "Барселоне" услуги своего полузащитника Даниеле Ругани, сообщает Tuttosport.

Наука Шванновские клетки участвуют в ощущении боли Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.