Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницуLenta.ru 03:01
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда. Теперь для того, чтобы просматривать публикации в ее аккаунте, желающим необходимо отправлять запрос на подписку.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
Общество
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за шторма
Обновлено в 01:56
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Перми автобус с пассажирами врезался в здание
На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.
Обновлено в 09:57
Экономика
Эксперт прояснил ситуацию с сокращением вложений РФ в гособлигации США
Эксперт считает, что подобные изменения не стоят внимания, однако, важно понимать, что представленная ситуация является отражением возрастания санкционных рисков, когда существенно сокращена "видимая" доля России в американских бумагах.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
В Санкт-Петербурге на одиночных пикетах задержаны десять человек
Среди задержанных были активисты, а также несколько провокаторов. Кроме того, у Гостиного двора полиция задержала нетрезвых людей.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице
Обновлено в 02:15
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Экономика
Эксперты оценили, как непогода повлияет на урожай зерна в России
Урожай зерновых культур в России будет минимум не ниже, чем в 2018 году, несмотря на непогоду, которая привела к введению в ряде регионов страны чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 04:36
Хоккей
«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в контрольном матче
Сегодня, 17 августа, «Салават Юлаев» сыграет с челябинским «Трактором» в рамках предсезонной подготовки к сезону КХЛ.
Обновлено в 04:09
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Здоровье
Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе
В Минздраве считают, что в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнований между сотрудниками предприятий.
Обновлено в 10:05
Единоборства
В «Танковом биатлоне» АрМИ-2019 Узбекистан победил во втором дивизионе
Хотя танкисты из Узбекистана и Кубы в этом году выступали впервые, им удалось обойти во втором дивизионе таких «ветеранов» танкового биатлона, как Таджикистан, Кувейт, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Уганда, Ангола и Шри-Ланка.
Обновлено в 06:59
Единоборства
AIBA сняла обвинения с генсека Федерации бокса России Кремлева
Как отмечается в сообщении, "дисциплинарная комиссия AIBA пришла к выводу, что обвинения, выдвинутые против г-на Кремлева, недоказуемы", поскольку они опирались на отчет, который основан исключительно на журналистских источниках, которые "не всегда надежны и могут быть предвзятыми".
Обновлено в 11:00
Интернет
Google: сотни тысяч паролей пользователей оказались взломаны
Google: сотни тысяч паролей пользователей социальных сетей оказались взломаны.
Обновлено вчера в 23:51
Музыка
Басков показал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 10:21
Космос
Комиссия одобрила вывоз ракеты с «Фёдором» на стартовый стол
Госкомиссия на Байконуре приняла решение о лётных испытаниях корабля «Союз МС» с ракетой «Союз-2.1а».
Обновлено в 10:19
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Гаджеты
Новое поколение процессоров Intel HEDT обеспечит прирост производительности... на 3-7%
Пока же частоты определялись, как 2,19-3,28 ГГц, но это либо ошибка ПО, либо тесты попросту проходил ранний образец.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой
Максим Виторган поделился в Instagram-микроблоге неприятной историей, случившейся с ним во время отдыха на Кипре.
Обновлено в 07:33
Общество
Тайфун «Кроса» частично обесточил девять поселений на Сахалине
Обновлено вчера в 21:16
Игры
Разработчики Starbase опубликовали 15-минутную демонстрацию геймплея
Игровая студия Frozenbyte опубликовала видеоролик с 15-минутной демонстрацией геймплея космического симулятора Starbase.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Футбол
«Ювентус» намерен продать Ругани «Барселоне»
"Ювентус" намерен предложить "Барселоне" услуги своего полузащитника Даниеле Ругани, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 07:33
Кино
Новый фильм «Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих в истории России
Обновлено вчера в 13:39
Наука
Шванновские клетки участвуют в ощущении боли
Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено вчера в 02:30
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08