Шоу-бизнес

Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницуДни24 08:24

Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
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Бузова закрыла профиль в Instagram после шутки про блокадницу

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Бузова закрыла страницу в Instagram после шуток про блокадницу

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Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»

Пятый канал03:08

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Lenta.ru03:01

Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки о блокаднице

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Бузова закрыла инстаграм после скандала с шуткой про блокадницу

Газета.Ru07:49

Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу

РИА Новости02:07
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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