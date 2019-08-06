Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницуДни24 08:24
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
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В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
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В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
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Петербургский "Зенит" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче шестого тура чемпионата России.
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На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
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Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
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Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
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Трамп пригрозил объявить «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением признать леворадикальную организацию "Антифа" террористами.
Обновлено в 12:57
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Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
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Обновлено в 11:42
Происшествия
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Свыше 150 из 226 пассажиров аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" передумали лететь в Симферополь, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Подмосковья.
Обновлено вчера в 03:03
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Минздрав предложил меры для борьбы с курением на работе
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Тамбов — Краснодар 0:2
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Изрезанный труп найден на заброшенной остановке в Ленобласти
Труп с многочисленными ножевыми ранениями был найден на заброшенной остановке в Ленобласти.
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В Петергофе пройдет осенний праздник фонтанов
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В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского заявили, что участие бюджетников в мероприятиях в честь празднования Дня Независимости в Киеве является добровольным, несмотря на изданный приказ.
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Глазьев покинет администрацию президента
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено 15 августа в 20:42