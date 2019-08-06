Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.

Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

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