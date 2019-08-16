Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал Михаил Боярский о Бузовой, после ее шутки на тему блокады.

с чего всё началось

Бузова 13 августа подверглась критике в комментариях в своем Instagram за то, что назвала себя блокадницей в видео, где она вылизывает тарелку с едой. Позднее певица извинилась за шутку в эфире ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Армия и оружие Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.

Происшествия СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.

Футбол СМИ: Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло» Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заблокировал переход аргентинского защитника Эммануэля Мамманы в итальянский «Сассуоло».

Футбол Леонид Слуцкий: «Тил — мечта для любого тренера» Накануне дерби «Спартак» — ЦСКА в 6-м туре РПЛ главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий по просьбе обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера оценил новичка красно-белых Гуса Тила из АЗ, которого успел изучить по чемпионату Голландии.

Политика Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.

Наука Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу Международной командой ученых из Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи разработан специальный портативный костюм-экзоскелет, позволяющий одновременно снизить энергетические затраты человека как при ходьбе, так и во время бега.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Происшествия Командир экстренно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами Командир аварийно приземлившегося в поле самолет А321 Дмитрий Юсупов попросил прощения у пассажиров, за то, что не доставил их в Симферополь.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Культура 90-летие отметит Вологодский район в эти выходные В канун Дня района пройдет цикл мероприятий под названием «Вологодский район – родина музыки В.А. Гаврилина», посвященный 80-летию со дня рождения выдающегося земляка-композитора.

Авто Россиянам разрешили компактные автомобильные номера Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Авто Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео Уникальный «живой» экземпляр нового творения «АвтоВАЗа», по-прежнему имеющего все шансы попасть на конвейер для массового тиражирования, сделали авторы хорошо просматриваемого YouTube-канала «ПриветТачка».

Здоровье Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.

Общество Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.

Политика Глава МИД Польши считает, что войска США помогут в сдерживании России «Россия, если увидит присутствие международных войск в Польше, дважды подумает об использовании военных средств», — добавил Чапутович.

Авто Опрос: Более 80% россиян используют автомобили не по назначению Эксперты онлайн-сервиса по обслуживанию автомобилей Uremont провели опрос и выяснили, что 83% россиян используют свои машины для уединения с любимыми, разговоров по телефону, а также в качестве склада.

Транспорт «Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве ГУП «Мосгортранс» в Twitter объяснило подачу иска на 1,2 млн руб. к организаторам в Москве несогласованных акций, связанных с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Происшествия Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.

Путешествия Эксперт рассказал, что мешает распространению all inclusive в России Активному распространению системы обслуживания all inclusive на курортах южных регионов России мешает то, что они изначально не были рассчитаны на прием массовых туристических потоков из разных стран, и не могут рассчитывать на продолжительный пляжный сезон, в отличие от турецкой Антальи, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.