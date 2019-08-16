Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницуLenta.ru 03:01

Бузова 13 августа подверглась критике в комментариях в своем Instagram за то, что назвала себя блокадницей в видео, где она вылизывает тарелку с едой. Позднее певица извинилась за шутку в эфире ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
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с чего всё началось

«Задела страну»: Общественник требует заблокировать Instagram Ольги Бузовой

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал Михаил Боярский о Бузовой, после ее шутки на тему блокады.
Пятый каналвчера в 06:29

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Назвавшая себя «блокадницей» Бузова закрыла профиль в Instagram

ФАН03:31

Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу

РИА Новости02:07

Бузова закрыла аккаунт в Instagram после шутки про блокадницу

News.ru03:00

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про блокадницу

Известия02:51

Бузова закрыла страницу в Instagram после шуток про блокадницу

РЕН ТВ02:37

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с «блокадницей»

Пятый канал03:08

Май Абрикосов попросил не сравнивать Бузову с великими людьми

Телепрограммавчера в 22:55
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:36, Ашберн
Общество

Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полет на самолете

Обновлено вчера в 20:52
Происшествия

При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек

Обновлено в 02:35
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу

Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.
Обновлено вчера в 22:38
Общество

Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации

Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол

СМИ: Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заблокировал переход аргентинского защитника Эммануэля Мамманы в итальянский «Сассуоло».
Обновлено в 02:48
Футбол

Леонид Слуцкий: «Тил — мечта для любого тренера»

Накануне дерби «Спартак» — ЦСКА в 6-м туре РПЛ главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий по просьбе обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера оценил новичка красно-белых Гуса Тила из АЗ, которого успел изучить по чемпионату Голландии.
Обновлено в 03:00
Политика

Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа

Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:46
Наука

Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу

Международной командой ученых из Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи разработан специальный портативный костюм-экзоскелет, позволяющий одновременно снизить энергетические затраты человека как при ходьбе, так и во время бега.
Обновлено в 00:06
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Армия и оружие

Символика VMU-1 «Сторожевые псы» ВМС США - стилизация «женщины с косой»

В лапах, которые изображены как части оголённого скелета, «сторожевой пёс» держит стилизованное изображение косы.
Обновлено в 01:04
Здоровье

Людям очень нужны доктора. Как решить проблему нехватки врачей в городах и поселках

Проблема в нехватке молодых специалистов имеется, – говорит главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Командир экстренно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами

Командир аварийно приземлившегося в поле самолет А321 Дмитрий Юсупов попросил прощения у пассажиров, за то, что не доставил их в Симферополь.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Культура

90-летие отметит Вологодский район в эти выходные

В канун Дня района пройдет цикл мероприятий под названием «Вологодский район – родина музыки В.А. Гаврилина», посвященный 80-летию со дня рождения выдающегося земляка-композитора.
Обновлено вчера в 09:52
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Авто

Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео

Уникальный «живой» экземпляр нового творения «АвтоВАЗа», по-прежнему имеющего все шансы попасть на конвейер для массового тиражирования, сделали авторы хорошо просматриваемого YouTube-канала «ПриветТачка».
Обновлено в 03:08
Здоровье

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие

В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Обновлено вчера в 22:09
Общество

Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет

В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено вчера в 07:45
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Политика

Глава МИД Польши считает, что войска США помогут в сдерживании России

«Россия, если увидит присутствие международных войск в Польше, дважды подумает об использовании военных средств», — добавил Чапутович.
Обновлено вчера в 23:07
Авто

Опрос: Более 80% россиян используют автомобили не по назначению

Эксперты онлайн-сервиса по обслуживанию автомобилей Uremont провели опрос и выяснили, что 83% россиян используют свои машины для уединения с любимыми, разговоров по телефону, а также в качестве склада.
Обновлено вчера в 21:47
Транспорт

«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве

ГУП «Мосгортранс» в Twitter объяснило подачу иска на 1,2 млн руб. к организаторам в Москве несогласованных акций, связанных с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:14
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия

Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила

Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Политика

О чем Кадыров разговаривал с Путиным после убийства отца

Обновлено вчера в 06:18
Кино

Умер голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 20:41
Путешествия

Эксперт рассказал, что мешает распространению all inclusive в России

Активному распространению системы обслуживания all inclusive на курортах южных регионов России мешает то, что они изначально не были рассчитаны на прием массовых туристических потоков из разных стран, и не могут рассчитывать на продолжительный пляжный сезон, в отличие от турецкой Антальи, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено вчера в 05:44
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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