Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницуLenta.ru 03:01
Бузова 13 августа подверглась критике в комментариях в своем Instagram за то, что назвала себя блокадницей в видео, где она вылизывает тарелку с едой. Позднее певица извинилась за шутку в эфире ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
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с чего всё началось
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал Михаил Боярский о Бузовой, после ее шутки на тему блокады.Пятый каналвчера в 06:29
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:36, Ашберн
Общество
Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полет на самолете
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу
Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
СМИ: Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заблокировал переход аргентинского защитника Эммануэля Мамманы в итальянский «Сассуоло».
Обновлено в 02:48
Футбол
Леонид Слуцкий: «Тил — мечта для любого тренера»
Накануне дерби «Спартак» — ЦСКА в 6-м туре РПЛ главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий по просьбе обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера оценил новичка красно-белых Гуса Тила из АЗ, которого успел изучить по чемпионату Голландии.
Обновлено в 03:00
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:46
Наука
Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу
Международной командой ученых из Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи разработан специальный портативный костюм-экзоскелет, позволяющий одновременно снизить энергетические затраты человека как при ходьбе, так и во время бега.
Обновлено в 00:06
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Армия и оружие
Символика VMU-1 «Сторожевые псы» ВМС США - стилизация «женщины с косой»
В лапах, которые изображены как части оголённого скелета, «сторожевой пёс» держит стилизованное изображение косы.
Обновлено в 01:04
Здоровье
Людям очень нужны доктора. Как решить проблему нехватки врачей в городах и поселках
Проблема в нехватке молодых специалистов имеется, – говорит главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Командир экстренно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами
Командир аварийно приземлившегося в поле самолет А321 Дмитрий Юсупов попросил прощения у пассажиров, за то, что не доставил их в Симферополь.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Культура
90-летие отметит Вологодский район в эти выходные
В канун Дня района пройдет цикл мероприятий под названием «Вологодский район – родина музыки В.А. Гаврилина», посвященный 80-летию со дня рождения выдающегося земляка-композитора.
Обновлено вчера в 09:52
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Авто
Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео
Уникальный «живой» экземпляр нового творения «АвтоВАЗа», по-прежнему имеющего все шансы попасть на конвейер для массового тиражирования, сделали авторы хорошо просматриваемого YouTube-канала «ПриветТачка».
Обновлено в 03:08
Здоровье
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет
В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Политика
Глава МИД Польши считает, что войска США помогут в сдерживании России
«Россия, если увидит присутствие международных войск в Польше, дважды подумает об использовании военных средств», — добавил Чапутович.
Обновлено вчера в 23:07
Авто
Опрос: Более 80% россиян используют автомобили не по назначению
Эксперты онлайн-сервиса по обслуживанию автомобилей Uremont провели опрос и выяснили, что 83% россиян используют свои машины для уединения с любимыми, разговоров по телефону, а также в качестве склада.
Обновлено вчера в 21:47
Транспорт
«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве
ГУП «Мосгортранс» в Twitter объяснило подачу иска на 1,2 млн руб. к организаторам в Москве несогласованных акций, связанных с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:14
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Политика
О чем Кадыров разговаривал с Путиным после убийства отца
Обновлено вчера в 06:18
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Путешествия
Эксперт рассказал, что мешает распространению all inclusive в России
Активному распространению системы обслуживания all inclusive на курортах южных регионов России мешает то, что они изначально не были рассчитаны на прием массовых туристических потоков из разных стран, и не могут рассчитывать на продолжительный пляжный сезон, в отличие от турецкой Антальи, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено вчера в 05:44