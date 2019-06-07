Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдахREGNUM 01:46

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM. Светскую львицу встречали ее поклонники, исполнявшие одну из ее песен.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бузову осудили зоозащитники за появление на МУЗ-ТВ с верблюдами

Телепрограмма03:32

Ольга Бузова приехала на Премию МУЗ-ТВ на верблюдах и с мужским гаремом

Woman.ruвчера в 13:40

Бузова встала на колени перед своими фанатами

News.ruвчера в 11:23

«В окружении своих»: Народ освистал забравшуюся на верблюда Бузову

Дни.рувчера в 13:45

Бузова в прозрачной юбке принцессы встала на колени на премии

Комсомольская правдавчера в 11:45

Премия МУЗ-ТВ 2019: Ольга Бузова приехала на троне с верблюдами

StarHit.ruвчера в 12:00

Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин

Wday.ruвчера в 11:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:08, Ашберн
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено вчера в 11:52
Армия и оружие

Обучавшиеся работе с С-400 в России турецкие военные разочаровали США

Власти США выразили свое разочарование решением Турции об отправке военнослужащих в Россию с целью обучения работе с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400.
Обновлено в 03:31
Политика

Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.
Обновлено в 02:06
Политика

Миллер назвал условия контракта на поставки топлива Украине

Глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что ряд условий по поддержке необходимых резервных мощностей транзитной системы на границе России и Украины не будут исполнятся без заключения соответствующего контракта.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия

Российского чиновника подстрелили за замечание водителю

Переходя дорогу, чиновник сделал замечание водителю, после чего тот вышел из машины и произвел выстрел ему в ногу, а затем скрылся с места происшествия.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП

Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова

Обновлено вчера в 10:03
Наука

Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног

Обновлено в 01:09
Наука

ФБР рассекретило досье на снежного человека

Обновлено 06 июня в 04:14
Футбол

Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020

Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Футбол

Представитель испанской Ла Лиги допустил отсутствие России в новой ЛЧ

В интервью газете «Известия» представитель испанского футбольного чемпионата в России Даниэль Серехидо заявил, что в плюсе от создания нового клубного турнира для клубных команд останутся лишь лидеры чемпионатов Испании, Италии, Германии, Англии и Франции.
Обновлено в 01:34
Политика

Делегация из стран ЕС прибыла в Крым

Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено вчера в 09:35
Авто

Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России

По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Культура

Брошенная Егором Кридом уральская модель стала певицей

Обновлено в 03:05
Общество

Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера

PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин рассказал о состоянии продюсера.
Обновлено вчера в 09:21
Общество

Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен почти в семь раз

Превышение допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Дочка Леры Кудрявцевой получила неординарный подарок

Дочка Леры Кудрявцевой получила от ее стилиста Макса Гора неординарный подарок. Он преподнес ей куклу – копию матери.
Обновлено в 00:25
Экономика

Титов заявил о росте неучитываемых проверок бизнеса

Титов уточнил, что в аппарате бизнес-омбудсмена имеются косвенные данные о числе таких проверок.
Обновлено вчера в 10:22
Хоккей

В семье Владимира Тарасенко родился сын

Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес

Пригожин пожаловался на преследующую его фанатку на премии МУЗ-ТВ

Обновлено вчера в 14:59
Общество

Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова

Обновлено в 02:48
Происшествия

В Свердловской области загорелась исправительная колония

В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 02:48
Футбол

Неймар дал показания по делу об изнасиловании модели

Нападающий сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймар дал показания по делу об изнасиловании модели Нажилы Триндади.
Обновлено вчера в 07:30
Транспорт

В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Музыка

Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ

Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Хоккей

Защитник Койвисто перешел из московского «Динамо» в «Берн»

Швейцарский клуб «Берн» объявил о переходе в команду защитника московского «Динамо» и сборной Финляндии Миика Койвисто.
Обновлено в 03:24
Общество

Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку

Обновлено вчера в 23:03
Политика

Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу

Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное