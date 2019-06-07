Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдахREGNUM 01:46
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM. Светскую львицу встречали ее поклонники, исполнявшие одну из ее песен.
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Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено вчера в 11:52
Армия и оружие
Обучавшиеся работе с С-400 в России турецкие военные разочаровали США
Власти США выразили свое разочарование решением Турции об отправке военнослужащих в Россию с целью обучения работе с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400.
Обновлено в 03:31
Политика
Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.
Обновлено в 02:06
Политика
Миллер назвал условия контракта на поставки топлива Украине
Глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что ряд условий по поддержке необходимых резервных мощностей транзитной системы на границе России и Украины не будут исполнятся без заключения соответствующего контракта.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
Российского чиновника подстрелили за замечание водителю
Переходя дорогу, чиновник сделал замечание водителю, после чего тот вышел из машины и произвел выстрел ему в ногу, а затем скрылся с места происшествия.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП
Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 10:03
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 04:14
Футбол
Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020
Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Футбол
Представитель испанской Ла Лиги допустил отсутствие России в новой ЛЧ
В интервью газете «Известия» представитель испанского футбольного чемпионата в России Даниэль Серехидо заявил, что в плюсе от создания нового клубного турнира для клубных команд останутся лишь лидеры чемпионатов Испании, Италии, Германии, Англии и Франции.
Обновлено в 01:34
Политика
Делегация из стран ЕС прибыла в Крым
Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено вчера в 09:35
Авто
Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России
По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Культура
Брошенная Егором Кридом уральская модель стала певицей
Обновлено в 03:05
Общество
Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера
PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин рассказал о состоянии продюсера.
Обновлено вчера в 09:21
Общество
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен почти в семь раз
Превышение допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Дочка Леры Кудрявцевой получила неординарный подарок
Дочка Леры Кудрявцевой получила от ее стилиста Макса Гора неординарный подарок. Он преподнес ей куклу – копию матери.
Обновлено в 00:25
Экономика
Титов заявил о росте неучитываемых проверок бизнеса
Титов уточнил, что в аппарате бизнес-омбудсмена имеются косвенные данные о числе таких проверок.
Обновлено вчера в 10:22
Хоккей
В семье Владимира Тарасенко родился сын
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Пригожин пожаловался на преследующую его фанатку на премии МУЗ-ТВ
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Свердловской области загорелась исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 02:48
Футбол
Неймар дал показания по делу об изнасиловании модели
Нападающий сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймар дал показания по делу об изнасиловании модели Нажилы Триндади.
Обновлено вчера в 07:30
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Музыка
Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ
Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Хоккей
Защитник Койвисто перешел из московского «Динамо» в «Берн»
Швейцарский клуб «Берн» объявил о переходе в команду защитника московского «Динамо» и сборной Финляндии Миика Койвисто.
Обновлено в 03:24
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу
Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:02