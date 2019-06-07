Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдахREGNUM 01:46

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM. Светскую львицу встречали ее поклонники, исполнявшие одну из ее песен.

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Космос Опубликован список самых опасных астероидов для Земли Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.

Армия и оружие Обучавшиеся работе с С-400 в России турецкие военные разочаровали США Власти США выразили свое разочарование решением Турции об отправке военнослужащих в Россию с целью обучения работе с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400.

Политика Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.

Политика Миллер назвал условия контракта на поставки топлива Украине Глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что ряд условий по поддержке необходимых резервных мощностей транзитной системы на границе России и Украины не будут исполнятся без заключения соответствующего контракта.

Происшествия Российского чиновника подстрелили за замечание водителю Переходя дорогу, чиновник сделал замечание водителю, после чего тот вышел из машины и произвел выстрел ему в ногу, а затем скрылся с места происшествия.

Происшествия Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".

Футбол Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020 Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Происшествия СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.

Футбол Представитель испанской Ла Лиги допустил отсутствие России в новой ЛЧ В интервью газете «Известия» представитель испанского футбольного чемпионата в России Даниэль Серехидо заявил, что в плюсе от создания нового клубного турнира для клубных команд останутся лишь лидеры чемпионатов Испании, Италии, Германии, Англии и Франции.

Политика Делегация из стран ЕС прибыла в Крым Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Авто Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 358 новых владельцев.

Общество Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин рассказал о состоянии продюсера.

Общество Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен почти в семь раз Превышение допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3.

Шоу-бизнес Дочка Леры Кудрявцевой получила неординарный подарок Дочка Леры Кудрявцевой получила от ее стилиста Макса Гора неординарный подарок. Он преподнес ей куклу – копию матери.

Экономика Титов заявил о росте неучитываемых проверок бизнеса Титов уточнил, что в аппарате бизнес-омбудсмена имеются косвенные данные о числе таких проверок.

Происшествия В Свердловской области загорелась исправительная колония В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Футбол Неймар дал показания по делу об изнасиловании модели Нападающий сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймар дал показания по делу об изнасиловании модели Нажилы Триндади.

Транспорт В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.

Музыка Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».

Армия и оружие ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».

Хоккей Защитник Койвисто перешел из московского «Динамо» в «Берн» Швейцарский клуб «Берн» объявил о переходе в команду защитника московского «Динамо» и сборной Финляндии Миика Койвисто.