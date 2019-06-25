Футбол
Бузова предложила работу скандальному футболисту ГлушаковуURA.Ru 03:33
Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков, недавно покинувший команду, получил предложение о работе от Ольги Бузовой. Ранее спортсмен в соцсети сообщил о том, что нуждается в трудоустройстве. «Мне нужен хороший оператор» — в шутливой форме прокомментировала Бузова пост спортсмена в Instagram.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
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Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.
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На авторынке РФ в скором времени могут начаться продажи кроссоверов Hanteng X5 и X7 из КНР.
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