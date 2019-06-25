Футбол

Бузова предложила работу скандальному футболисту ГлушаковуURA.Ru 03:33

Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков, недавно покинувший команду, получил предложение о работе от Ольги Бузовой. Ранее спортсмен в соцсети сообщил о том, что нуждается в трудоустройстве. «Мне нужен хороший оператор» — в шутливой форме прокомментировала Бузова пост спортсмена в Instagram.
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Глушаков откликнулся на предложение Бузовой о работе

Нева Спорт03:11

Глушаков ответил Бузовой на предложение о работе

Спорт-Экспресс02:33

Глушаков ответил Бузовой на предложение о работе

Матч ТВ02:42

Глушаков ответил на предложение Бузовой

Газета.Ru04:46

Бузова предложила работу Глушакову

Sport24.ruвчера в 20:41

Бузова предложила Глушакову работу

Чемпионатвчера в 21:40

Бузова нашла работу Глушакову

Спорт день за днемвчера в 16:44
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Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

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Общество

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В отношении 59-летней жительницы Челябинска завели уголовное дело за публичное оправдание терроризма. Об этом сегодня, 25 июня сообщил Znak.
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В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
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На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре

В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
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В работе «Билайна» произошел сбой

Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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