Бузова предложила работу скандальному футболисту ГлушаковуURA.Ru 03:33

Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков, недавно покинувший команду, получил предложение о работе от Ольги Бузовой. Ранее спортсмен в соцсети сообщил о том, что нуждается в трудоустройстве. «Мне нужен хороший оператор» — в шутливой форме прокомментировала Бузова пост спортсмена в Instagram.

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