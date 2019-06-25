Футбол

Бузова предложила работу скандальному футболисту ГлушаковуURA.Ru 03:33

Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков, недавно покинувший команду, получил предложение о работе от Ольги Бузовой. Ранее спортсмен в соцсети сообщил о том, что нуждается в трудоустройстве. «Мне нужен хороший оператор» — в шутливой форме прокомментировала Бузова пост спортсмена в Instagram.
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Глушаков откликнулся на предложение Бузовой о работе

Нева Спорт03:11

Глушаков ответил на предложение Бузовой

Газета.Ru04:46

Бузова предложила Глушакову работу

Чемпионатвчера в 21:40

Глушаков ответил Бузовой на предложение о работе

Спорт-Экспресс02:33

Бузова предложила работу Глушакову

Sport24.ruвчера в 20:41

Глушаков ответил Бузовой на предложение о работе

Матч ТВ02:42

Бузова нашла работу Глушакову

Спорт день за днемвчера в 16:44
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Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Футбол

Станция метро, на которой пострадали фанаты ЦСКА, откроется спустя 246 дней

Станция римского метро "Репубблика", на которой в 2018 году пострадали болельщики московского футбольного клуба ЦСКА, откроется в среду спустя 246 дней поле закрытия.
Обновлено в 11:18
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Общество

Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку уменьшилось на треть

Число выпускников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 01:39
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Театры

Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля

В МХАТ имени Горького отреагировали на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом обращении артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:58
Происшествия

На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва

Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые

В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
Обновлено в 03:28
Кино

«Мстители: Финал» снова покажут в российских кинотеатрах

Обновлено в 11:19
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Политика

Проведенные в Чехии тесты не обнаружили загрязнений в «Дружбе»

Новые тесты не подтвердили наличие загрязнений в нефтепроводе "Дружба", заявил журналистам со ссылкой на информацию от холдинга Unipetrol глава Госрезерва Чехии Павел Швагр.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
Путешествия

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской

Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян перед убийством отца

Обновлено в 10:58
Авто

Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе

Британский гонщик, автомеханик и телеведущий Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный дизельный трактор до скорости в 167 км/ч, сообщает журнал «За рулем».
Обновлено в 10:29
Политика

МИД Франции осудил нападение на силовиков в Грозном

Франция выражает солидарность с Россией на пути борьбы с терроризмом и осуждает нападение на представителей силовых структур, осуществленное в Грозном 23 июня.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Военные ДНР сбили украинский беспилотник

По словам Басурина, с помощью БПЛА киевские силовики корректировали огонь при обстреле Горловки 23 июня, в результате которого были повреждены шесть объектов гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Политика

Арестованный экс-президент Армении сам пришел в СИЗО

Ранее во вторник, 25 июня, Апелляционный суд принял решение об аресте экс-президента страны, который обвиняется в свержении конституционного строя.
Обновлено в 11:14
Политика

Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплату

Свою первую зарплату президента Украины получил Владимир Зеленский.
Обновлено в 10:39
Политика

В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев

В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии

В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

В Кировской области депутат бросил муляж гранаты в полицейского

Обновлено в 08:07
Происшествия

Пассажиры избили вьетнамскую стюардессу за отказ сделать с ними фото

Обновлено в 12:07
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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