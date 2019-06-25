Футбол
Бузова предложила работу футболисту ГлушаковуГазета Кемерова вчера в 23:24
Певица и телеведущая Ольга Бузова решила отреагировать на сообщение экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова о поиске работе. На своей странице в Instagram футболист опубликовал пост о том, что ищет работу. В ответ на это Бузова написала, что ей нужен хороший оператор.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:10, Вашингтон
Политика
В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ
После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) делегация Украины может приостановить свое участие в ПАСЕ, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Аппарат, убивший пациентку онкодиспансера в Воронеже, не был зарегистрирован
Пациентку раздавил аппарата лучевой терапии. Как оказалось, оборудование не было зарегистрировано на территории России.
Обновлено в 05:08
Авто
Fiat 500 в мае вошел в пятерку европейских бестселлеров
Компактный хэтчбек Fiat 500 по итогам мая вошел в ТОП-5 европейских бестселлеров.
Обновлено в 05:34
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»
В Северной столице задержали активиста и приверженца националистических взглядов Владимира Тимошенко, пишет ЗакС.ру.
Обновлено в 05:45
Культура
Джанет Джексон не обсуждает своего брата во время интервью
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Турция заявила о начале приема С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 начнутся уже в июле этого года, сообщает ТАСС Об это он заявил, выступая в парламенте.
Обновлено в 05:26
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Сын Алибасова назвал бредом сообщения об инсценировке отравления
Сын Бари Алибасова в беседе с РИА Новости назвал бредом сообщения СМИ об инсценировке отравления продюсера.
Обновлено в 05:51
Здоровье
Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья
Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено вчера в 11:20
Энергетика
В Белоруссии назвали причину загрязнения нефтепровода «Дружба»
В Белоруссии заявили, что загрязнение польского участка нефтепровода "Дружба" 19 июня могло быть вызвано автоматическим выключением системы раскачки дренажных емкостей нефтеперекачивающей станции "Кобрин" в стране.
Обновлено в 04:53
Транспорт
Саратовцев «добровольно» пересадят с автобусов на трамваи
Обновлено в 04:21
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Boeing разместила непоставленные самолеты на парковке для машин
Обновлено вчера в 23:19
Экономика
Минфин предложил отправлять налоговые уведомления в электронной форме
Минфин предложил с 2021 года отправлять налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет.
Обновлено в 04:43
Кино
Дэнни Бойл снимет продолжение фильма «28 дней спустя»
Режиссёр Дэнни Бойл работает над продолжением своего фильма «28 дней спустя» (28 Days Later), который вышел на экраны в 2002 году.
Обновлено в 02:54
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Спорт
Два российских биатлониста дисквалифицированы на 4 года за допинг
Российские биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства.
Обновлено в 05:13
Экономика
В системе «Билайна» наблюдались проблемы в доставке СМС из-за перенастройки оборудования
Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщил о кратковременных проблемах с доставкой СМС-сообщений, которые произошли из-за перенастройки оборудования.
Обновлено в 04:42
Общество
Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву
Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в телеэфире сказала, что "Горе от ума" написал Александр Радищев.
Обновлено в 04:03
Наука
Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
Серия простых логических тестов помогла психологам из Стэнфорда доказать, что американские и китайские дети учатся абстрактно мыслить и размышляют подобным образом совершенно по-разному.
Обновлено в 04:43
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00