Бузова предложила работу ГлушаковуSport24.ru вчера в 20:41

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на пост экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова, который после ухода из московской команды объявил в инстаграме, что находится в поисках работы.

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Спорт Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Политика Зеленского не пригласили на саммит G20 Президент Украины Владимир Зеленский не был включен в список приглашенных на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на этой неделе в японской Осаке.

Армия и оружие Корабли Каспийской флотилии проверят на боеготовность В рамках внезапной проверки боеготовности корабли Каспийской флотилии проведут ряд обстрелов морских, береговых и воздушных целей, рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Политика ПАСЕ проголосовала за возвращение России Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»).

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Финансы Трамп может принять решение о девальвации доллара Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.

Технологии МТС впервые за 13 лет сменил логотип Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.

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