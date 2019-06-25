Футбол

Глушаков выбрал между Бузовой и ГагаринойГазета.Ru 20:31

Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков сделал выбор между двумя российскими певицами - Ольгой Бузовой и Полиной Гагариной, передает "Советский спорт". Глушаков сделал выбор в пользу Бузовой.
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Бузова предложила работу Глушакову

Sport24.ru20:41

Все ищут работу Глушакову. Подключилась даже Бузова

Матч ТВ21:54

Ольга Бузова предложила Глушакову работу оператором

Спорт-Экспресс15:48

Бузова предложила Глушакову поработать оператором

Нева Спорт16:40

Бузова нашла работу Глушакову

Спорт день за днем16:44

Коваленко и Бузова предложили Глушакову новое место работы

Евро-футбол.ру16:14

Бузова предложила Глушакову работу

Чемпионат21:40
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:31, Вашингтон
Шоу-бизнес

Стало известно ежедневное расписание Кейт Миддлтон

Обновлено в 21:00
Наука

В России создали новый анальгетик быстрого действия

В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
Обновлено в 22:04
Шоу-бизнес

Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой

В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Политика

Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ

Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Врач-нарколог не исключает, что Хлебникова может страдать неврозом

Марина Хлебникова в прошлом году пережила большую потерю. Ушел из жизни ее первый муж Антон Логинов.
Обновлено в 14:09
Политика

В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ

После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы делегация Украины может приостановить свое участие, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
Обновлено в 21:31
Наука

Ученые: Томатный сок благотворно влияет на кровеносную систему

Обновлено 22 июня в 04:18
Армия и оружие

Полиция Гондураса вторглась на территорию университета

Не менее трех студентов Национального автономного университета Гондураса получили в понедельник ранения в результате действий военной полиции, вторгшейся на территорию учебного заведения.
Обновлено в 21:48
Происшествия

В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек

В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 20:15
Спорт

Выбрана столица зимних Олимпийских игр 2026 года

Милан и Кортина-д'Ампеццо примут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года.
Обновлено в 12:31
Гаджеты

Опубликованы первые характеристики смартфона Honor 9X

Работать Honor 9X будет на процессоре Kirin 810, а за автономность будет отвечать аккумулятор на 3 750 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки.
Обновлено в 13:48
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Экономика

Лотереи вытянули счастливый билет

Рынок растет на 20–30% в год, в том числе благодаря партнерствам с федеральными сетями ритейла, где лотерейные билеты становятся импульсивной покупкой.
Обновлено в 18:00
Политика

Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Обновлено в 19:10
Здоровье

Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья

Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено в 11:20
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Происшествия

Дроны атаковали аэропорт Сингапура

Ранее сообщалось, что дроны "атаковали" лондонский аэропорт Гатвик.
Обновлено в 21:08
Происшествия

Красноярка родила прямо в автобусе

Жительница Красноярска родила малыша в автобусе № 64, по дороге в Солнечный, сообщает паблик "Город Красноярск".
Обновлено в 11:12
Авто

Кроссоверы Hanteng X5 и X7 могут приехать в Россию

Серийное производство кроссоверов Hanteng X5 и X7 в ближайшее время будет налажено на заводе «СарыаркаАвтоПром», расположенном в Казахстане.
Обновлено в 12:45
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено в 17:45
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника

Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено в 22:14
Происшествия

Во Франции пассажирский самолет врезался в аэропорт

Во Франции самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления. Об этом 25 июня сообщил портал The Daily Star.
Обновлено в 21:25
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Происшествия

Двое мужчин стали жертвами нападения с ножом в Японии

Отмечается, что нападение случилось прошлой ночью. Двое мужчин были найдены без сознания на тротуаре близ железнодорожной станции.
Обновлено в 22:05
Космос

Корабль «Союз МС-11» отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Космический корабль «Союз МС-11», на котором находятся участники длительной экспедиции 58/59 космонавт Олег Кононенко и астронавты NASA Энн Макклейн и Давид Сен-Жак, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направляется к Земле.
Обновлено в 20:34
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено в 10:39
Армия и оружие

«Калашников» представил беспилотник-камикадзе

«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Общество

ДНК свиньи в говяжьих сардельках обнаружил «Росконтроль»

ДНК свиньи обнаружили также в сардельках производителей "Рублевский", "Великолукский мясокомбинат", "Дым Дымыч / Сохраняя традиции", "Снежана" и "Мясницкий ряд".
Обновлено в 06:34
Футбол

«Барселона» поздравила Месси с днем рождения

«Барселона» поздравила нападающего команды Лионеля Месси с 32-летием.
Обновлено в 04:22
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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