Глушаков выбрал между Бузовой и ГагаринойГазета.Ru 20:31

Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков сделал выбор между двумя российскими певицами - Ольгой Бузовой и Полиной Гагариной, передает "Советский спорт". Глушаков сделал выбор в пользу Бузовой.

Глушаков выбрал между Бузовой и Гагариной

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