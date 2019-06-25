Футбол
Глушаков выбрал между Бузовой и ГагаринойГазета.Ru 20:31
Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков сделал выбор между двумя российскими певицами - Ольгой Бузовой и Полиной Гагариной, передает "Советский спорт". Глушаков сделал выбор в пользу Бузовой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:31, Вашингтон
Шоу-бизнес
Стало известно ежедневное расписание Кейт Миддлтон
Обновлено в 21:00
Наука
В России создали новый анальгетик быстрого действия
В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
Обновлено в 22:04
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Политика
Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ
Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Врач-нарколог не исключает, что Хлебникова может страдать неврозом
Марина Хлебникова в прошлом году пережила большую потерю. Ушел из жизни ее первый муж Антон Логинов.
Обновлено в 14:09
Политика
В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ
После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы делегация Украины может приостановить свое участие, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
Обновлено в 21:31
Наука
Ученые: Томатный сок благотворно влияет на кровеносную систему
Обновлено 22 июня в 04:18
Армия и оружие
Полиция Гондураса вторглась на территорию университета
Не менее трех студентов Национального автономного университета Гондураса получили в понедельник ранения в результате действий военной полиции, вторгшейся на территорию учебного заведения.
Обновлено в 21:48
Происшествия
В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек
В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 20:15
Спорт
Выбрана столица зимних Олимпийских игр 2026 года
Милан и Кортина-д'Ампеццо примут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года.
Обновлено в 12:31
Гаджеты
Опубликованы первые характеристики смартфона Honor 9X
Работать Honor 9X будет на процессоре Kirin 810, а за автономность будет отвечать аккумулятор на 3 750 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки.
Обновлено в 13:48
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Экономика
Лотереи вытянули счастливый билет
Рынок растет на 20–30% в год, в том числе благодаря партнерствам с федеральными сетями ритейла, где лотерейные билеты становятся импульсивной покупкой.
Обновлено в 18:00
Политика
Трамп встретится с Путиным на саммите G20
Обновлено в 19:10
Здоровье
Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья
Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено в 11:20
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Дроны атаковали аэропорт Сингапура
Ранее сообщалось, что дроны "атаковали" лондонский аэропорт Гатвик.
Обновлено в 21:08
Происшествия
Красноярка родила прямо в автобусе
Жительница Красноярска родила малыша в автобусе № 64, по дороге в Солнечный, сообщает паблик "Город Красноярск".
Обновлено в 11:12
Авто
Кроссоверы Hanteng X5 и X7 могут приехать в Россию
Серийное производство кроссоверов Hanteng X5 и X7 в ближайшее время будет налажено на заводе «СарыаркаАвтоПром», расположенном в Казахстане.
Обновлено в 12:45
Технологии
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено в 17:45
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника
Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено в 22:14
Происшествия
Во Франции пассажирский самолет врезался в аэропорт
Во Франции самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления. Об этом 25 июня сообщил портал The Daily Star.
Обновлено в 21:25
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Происшествия
Двое мужчин стали жертвами нападения с ножом в Японии
Отмечается, что нападение случилось прошлой ночью. Двое мужчин были найдены без сознания на тротуаре близ железнодорожной станции.
Обновлено в 22:05
Космос
Корабль «Союз МС-11» отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Космический корабль «Союз МС-11», на котором находятся участники длительной экспедиции 58/59 космонавт Олег Кононенко и астронавты NASA Энн Макклейн и Давид Сен-Жак, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направляется к Земле.
Обновлено в 20:34
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
«Калашников» представил беспилотник-камикадзе
«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Общество
ДНК свиньи в говяжьих сардельках обнаружил «Росконтроль»
ДНК свиньи обнаружили также в сардельках производителей "Рублевский", "Великолукский мясокомбинат", "Дым Дымыч / Сохраняя традиции", "Снежана" и "Мясницкий ряд".
Обновлено в 06:34
Футбол
«Барселона» поздравила Месси с днем рождения
«Барселона» поздравила нападающего команды Лионеля Месси с 32-летием.
Обновлено в 04:22