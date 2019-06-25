Футбол

Бузова предложила работу ГлушаковуРИА Новости 03:07

Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова отреагировала на пост уже бывшего полузащитника и капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова в Instagram. Накануне футболист опубликовал пост о поиске новой работы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глушаков откликнулся на предложение Бузовой о работе

Нева Спорт03:11

Глушаков ответил Бузовой на предложение о работе

Матч ТВ02:42

Коваленко и Бузова предложили Глушакову новое место работы

Евро-футбол.рувчера в 16:14

Бузова предложила работу Глушакову

Sport24.ruвчера в 20:41

Бузова предложила Глушакову работу

Чемпионатвчера в 21:40

Бузова нашла работу Глушакову

Спорт день за днемвчера в 16:44

Глушаков ответил Бузовой на предложение о работе

Спорт-Экспресс02:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:37, Вашингтон
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену

Девушка утверждала, что мужчина удерживал ее в квартире в Приморском районе, а также принуждал «реализовывать свои сексуальные желания».
Обновлено в 03:57
Авто

Британец установил мировой рекорд скорости на 1000-сильном тракторе

Британский мотогонщик и телеведущий Гай Мартин при поддержке производителя промышленного оборудования JCB установил мировой рекорд скорости на тракторе.
Обновлено в 04:26
Политика

Россия подала заявку на подтверждение полномочий делегации в ПАСЕ

Делегация России подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.
Обновлено в 03:55
Общество

Школьник из Тулы набрал 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 03:47
Экономика

Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля

Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Культура

Джанет Джексон не обсуждает своего брата во время интервью

Обновлено вчера в 12:06
Общество

Дума Екатеринбурга просит Куйвашева остановить рост тарифов ЖКХ

Главу региона просят остановить рост тарифов на коммунальные услуги.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опубликовала нежное фото с мужем

Лера Кудрявцева опубликовала нежное фото с мужем Добавим, что в последнее время фотографии с любимым супругом появляются в социальных сетях телеведущей все чаще.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие

В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника

Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено вчера в 22:14
Космос

Илон Маск ускорит строительство звездолетов для покорения Марса

Обновлено в 02:05
Авто

IIHS назвал самые опасные системы помощи водителям

Электронные системы помощи водителю тоже могут быть опасными.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес

Названа сумма заработка Алибасова на своей болезни

Экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова заявила, что отравление российского продюсера Бари Алибасова является «фейком», а сам он является «гением пиара».
Обновлено в 04:18
Авто

Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos

Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Общество

Первая экскурсия по стройке «Эрмитаж-Урала»: здесь будут выставлять сокровища мирового искусства

Обновлено в 04:20
Политика

Кириленко обвинил Зеленского в возвращении России в ПАСЕ

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что принятая резолюция ПАСЕ по России является следствием президентских выборов на Украине и бездействия нового президента Владимир Зеленского.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Московском уголовном розыске массово сократят начальников

В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика

Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»

Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК.
Обновлено в 03:26
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жарки дни лета.
Обновлено в 01:45
Общество

Роспотребнадзор напомнил права покупателя при дистанционной торговле

Продавец обязан информировать покупателя о товаре в полной и доступной форме, в том числе при дистанционной торговле.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца

Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Экономика

Порт Диксон в Красноярском крае откроют для иностранных судов

Порт Диксон в Красноярском крае откроют для захода иностранных судов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Ловца покемонов в храме задержали за пикет на Красной площади

Обновлено в 03:41
Авто

Компания «Траско» получила 55 грузовиков Scania

Транспортно-экспедиционная компания «Траско» закупила 55 тягачей нового поколения R440 А4х2 с полуприцепами у «Скания Сервис» - официального дилера «Скания-Русь».
Обновлено в 03:02
Общество

Ростов-на-Дону возглавил список самых агрессивных городов России

Ростов стал самым агрессивным городом России. Донская столица оказалась на первом месте по количеству недоброжелательно настроенных жителей.
Обновлено в 03:03
Политика

Президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым

Президент Ирана Хасан Роухани считает, что санкции Вашингтона против Тегерана — это акт отчаяния со стороны США.
Обновлено в 03:59
Экономика

Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России

Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Башкирии от удара молнии погибла женщина

Обновлено в 02:27
Происшествия

В Китае мужчина поймал выпавшего из окна ребенка

Житель китайской провинции Гуйчжоу на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа, сообщило 24 июня агентство CCTV+.
Обновлено вчера в 20:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное