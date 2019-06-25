Футбол
Бузова предложила работу ГлушаковуРИА Новости 03:07
Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова отреагировала на пост уже бывшего полузащитника и капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова в Instagram. Накануне футболист опубликовал пост о поиске новой работы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:37, Вашингтон
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену
Девушка утверждала, что мужчина удерживал ее в квартире в Приморском районе, а также принуждал «реализовывать свои сексуальные желания».
Обновлено в 03:57
Авто
Британец установил мировой рекорд скорости на 1000-сильном тракторе
Британский мотогонщик и телеведущий Гай Мартин при поддержке производителя промышленного оборудования JCB установил мировой рекорд скорости на тракторе.
Обновлено в 04:26
Политика
Россия подала заявку на подтверждение полномочий делегации в ПАСЕ
Делегация России подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.
Обновлено в 03:55
Общество
Школьник из Тулы набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 03:47
Экономика
Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля
Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Культура
Джанет Джексон не обсуждает своего брата во время интервью
Обновлено вчера в 12:06
Общество
Дума Екатеринбурга просит Куйвашева остановить рост тарифов ЖКХ
Главу региона просят остановить рост тарифов на коммунальные услуги.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опубликовала нежное фото с мужем
Лера Кудрявцева опубликовала нежное фото с мужем Добавим, что в последнее время фотографии с любимым супругом появляются в социальных сетях телеведущей все чаще.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника
Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено вчера в 22:14
Авто
IIHS назвал самые опасные системы помощи водителям
Электронные системы помощи водителю тоже могут быть опасными.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес
Названа сумма заработка Алибасова на своей болезни
Экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова заявила, что отравление российского продюсера Бари Алибасова является «фейком», а сам он является «гением пиара».
Обновлено в 04:18
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Первая экскурсия по стройке «Эрмитаж-Урала»: здесь будут выставлять сокровища мирового искусства
Обновлено в 04:20
Политика
Кириленко обвинил Зеленского в возвращении России в ПАСЕ
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что принятая резолюция ПАСЕ по России является следствием президентских выборов на Украине и бездействия нового президента Владимир Зеленского.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Московском уголовном розыске массово сократят начальников
В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика
Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»
Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК.
Обновлено в 03:26
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жарки дни лета.
Обновлено в 01:45
Общество
Роспотребнадзор напомнил права покупателя при дистанционной торговле
Продавец обязан информировать покупателя о товаре в полной и доступной форме, в том числе при дистанционной торговле.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца
Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Экономика
Порт Диксон в Красноярском крае откроют для иностранных судов
Порт Диксон в Красноярском крае откроют для захода иностранных судов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 02:42
Авто
Компания «Траско» получила 55 грузовиков Scania
Транспортно-экспедиционная компания «Траско» закупила 55 тягачей нового поколения R440 А4х2 с полуприцепами у «Скания Сервис» - официального дилера «Скания-Русь».
Обновлено в 03:02
Общество
Ростов-на-Дону возглавил список самых агрессивных городов России
Ростов стал самым агрессивным городом России. Донская столица оказалась на первом месте по количеству недоброжелательно настроенных жителей.
Обновлено в 03:03
Политика
Президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым
Президент Ирана Хасан Роухани считает, что санкции Вашингтона против Тегерана — это акт отчаяния со стороны США.
Обновлено в 03:59
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Китае мужчина поймал выпавшего из окна ребенка
Житель китайской провинции Гуйчжоу на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа, сообщило 24 июня агентство CCTV+.
Обновлено вчера в 20:47