Бузова предложила работу ГлушаковуРоссийская газета 02:10

Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков, который в соцсетях разместил пост с надписью "Ищу работу", получил предложение от Ольги Бузовой. Певица и телеведущая оставила комментарий к посту футболиста: "Мне нужен хороший оператор". Глушаков не оставил комментарий Бузовой без внимания.

Спорт день за днем

Экономика Аэропорты Бразилии передадут в частные руки Правительство Бразилии до 2022 года планирует провести передачу 44 аэропортов страны в управление частным инвесторам.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Политика Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии» Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Политика Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.

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