Футбол
Бузова предложила Глушакову работуГазета.Ru вчера в 23:01
Певица и телеведущая Ольга Бузова предложила работу бывшему полузащитнику московского "Спартака" Денису Глушакову, передает "Советский спорт". Футболист в своем инстаграме выложил фотографию, на которой есть надпись "ищу работу".
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Финансы
Банк России 20 июня купил валюту для Минфина на 18,9 млрд рублей
Минфин с 7 июня по 4 июля планирует приобрести валюту на 310,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 04:52
Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян
Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Мэр Кемерова отчитался о доходах
Мэр Кемерова Илья Середюк отчитался о доходах за минувший год.
Обновлено вчера в 16:32
Авто
Гоночный Renault Clio предстал в трех версиях
Дорожная «зажигалка» Renault Clio RS нового поколения только готовится к премьере, зато подразделение Renault Sport уже представило гоночные версии обычного хэтчбека.
Обновлено вчера в 09:22
Футбол
Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани
Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В Московском уголовном розыске массово сократят начальников
В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено вчера в 18:38
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
Обновлено вчера в 16:48
Политика
В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ
После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы делегация Украины может приостановить свое участие, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
СМИ узнали о незаконном семейном бизнесе следователя по делу Голунова
Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Энергетика
Европа начала отказываться от угля из России
Стоимость угля из России в Европе снизилась до минимальных показателей за последние три года, пишут «Ведомости».
Обновлено вчера в 03:54
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено вчера в 04:42
Космос
«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку.
Обновлено вчера в 12:11
Экономика
ОП предложила направлять на поддержку семей до 2% ВВП в год
Нынешний уровень инвестиций на поддержку семей с детьми национального проекта «Демография» с 0,47% ВВП в год не обеспечит возвращения устойчивого естественного прироста и решения стратегической задачи демографической и геополитической устойчивости страны, — следует из доклада.
Обновлено вчера в 09:29
Технологии
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года
Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 04:44
Игры
Трейлер новой локации для HITMAN 2, где Агент 47 ликвидирует цели в вязаном свитере
Очередные похождения убийцы мультифункционала В мае, студия IO Interactive провела прямой эфир, на котором сообщила, что 25 июня в HITMAN 2 запустится новая локация — «Банк».
Обновлено вчера в 14:10
Авто
В Новосибирске продают редчайшую ГАЗ-3111 «Волгу» с мотором Toyota
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
В Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус
Новосибирская полиция проверяет информацию об иллюзионисте, которого якобы побил таксист за показанный фокус, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника
Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына
Обновлено вчера в 11:22
Космос
Китай запустил спутник навигационной системы Beidou-3
Китай успешно выпустил на орбиту спутник навигационной системы Beidou-3 IGSO-2.
Обновлено вчера в 23:38
Наука
В России создали новый анальгетик быстрого действия
В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Число погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человек
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози
Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Подурневшая после пластики Линда Евангелиста сильно поправилась
В Сети уверены, что Евангелиста сильно поправилась, стала выглядеть неухоженной и явно перебарщивает с пластикой.
Обновлено вчера в 23:40