Футбол

Бузова предложила Глушакову работуГазета.Ru вчера в 23:01

Певица и телеведущая Ольга Бузова предложила работу бывшему полузащитнику московского "Спартака" Денису Глушакову, передает "Советский спорт". Футболист в своем инстаграме выложил фотографию, на которой есть надпись "ищу работу".
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Бузова предложила Глушакову поработать оператором

Нева Спортвчера в 16:40

Все ищут работу Глушакову. Подключилась даже Бузова

Матч ТВвчера в 21:54

Бузова предложила Глушакову работу

Чемпионатвчера в 21:40

Бузова предложила работу Глушакову

Sport24.ruвчера в 20:41

Бузова нашла работу Глушакову

Спорт день за днемвчера в 16:44

Коваленко и Бузова предложили Глушакову новое место работы

Евро-футбол.рувчера в 16:14

Ольга Бузова предложила Глушакову работу оператором

Спорт-Экспрессвчера в 15:48
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Финансы

Банк России 20 июня купил валюту для Минфина на 18,9 млрд рублей

Минфин с 7 июня по 4 июля планирует приобрести валюту на 310,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 04:52
Технологии

Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян

Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Мэр Кемерова отчитался о доходах

Мэр Кемерова Илья Середюк отчитался о доходах за минувший год.
Обновлено вчера в 16:32
Авто

Гоночный Renault Clio предстал в трех версиях

Дорожная «зажигалка» Renault Clio RS нового поколения только готовится к премьере, зато подразделение Renault Sport уже представило гоночные версии обычного хэтчбека.
Обновлено вчера в 09:22
Футбол

Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани

Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

В Московском уголовном розыске массово сократят начальников

В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено вчера в 18:38
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
Обновлено вчера в 16:48
Политика

В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ

После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы делегация Украины может приостановить свое участие, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

СМИ узнали о незаконном семейном бизнесе следователя по делу Голунова

Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Энергетика

Европа начала отказываться от угля из России

Стоимость угля из России в Европе снизилась до минимальных показателей за последние три года, пишут «Ведомости».
Обновлено вчера в 03:54
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено вчера в 04:42
Космос

«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку.
Обновлено вчера в 12:11
Экономика

ОП предложила направлять на поддержку семей до 2% ВВП в год

Нынешний уровень инвестиций на поддержку семей с детьми национального проекта «Демография» с 0,47% ВВП в год не обеспечит возвращения устойчивого естественного прироста и решения стратегической задачи демографической и геополитической устойчивости страны, — следует из доклада.
Обновлено вчера в 09:29
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика

Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года

Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Политика

России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17

Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 04:44
Игры

Трейлер новой локации для HITMAN 2, где Агент 47 ликвидирует цели в вязаном свитере

Очередные похождения убийцы мультифункционала В мае, студия IO Interactive провела прямой эфир, на котором сообщила, что 25 июня в HITMAN 2 запустится новая локация — «Банк».
Обновлено вчера в 14:10
Авто

В Новосибирске продают редчайшую ГАЗ-3111 «Волгу» с мотором Toyota

Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

В Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус

Новосибирская полиция проверяет информацию об иллюзионисте, которого якобы побил таксист за показанный фокус, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие

В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника

Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Обновлено вчера в 11:22
Космос

Китай запустил спутник навигационной системы Beidou-3

Китай успешно выпустил на орбиту спутник навигационной системы Beidou-3 IGSO-2.
Обновлено вчера в 23:38
Наука

В России создали новый анальгетик быстрого действия

В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

Число погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человек

Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози

Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес

Подурневшая после пластики Линда Евангелиста сильно поправилась

В Сети уверены, что Евангелиста сильно поправилась, стала выглядеть неухоженной и явно перебарщивает с пластикой.
Обновлено вчера в 23:40
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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