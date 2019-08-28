У Бузовой 15 миллионов подписчиков. Раз такая большая аудитория, если это лидер общественного мнения, значит, она наверняка ответственный, патриотичный человек. Надо к ней прийти, заплатить, если надо.

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила РБК, что всегда поддерживает социальные проекты. Так она ответила на слова вице-премьера Максима Акимова о том, что ее нужно привлечь к пропаганде безопасности дорожного движения как лидера общественного мнения.

Бузова ответила на идею Акимова о пропаганде безопасности на дорогах

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