Вице-премьер Максим Акимов предложил отказаться от устаревших методов работы с населением и привлечь певицу Ольгу Бузову к пропаганде безопасности на дорогах. Он высказался об этом на правительственной комиссии 28 августа.

с чего всё началось

У Бузовой 15 миллионов подписчиков. Раз такая большая аудитория, если это лидер общественного мнения, значит, она наверняка ответственный, патриотичный человек. Надо к ней прийти, заплатить, если надо.

Зампред правительства России Максим Акимов предложил привлечь певицу и телеведущую Ольгу Бузову к пропаганде безопасности на дорогах, сообщает «Интерфакс». По его словам, мир изменился, а чиновники все еще пользуются методами 15-летней давности, учебниками и методическими программами.

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