В середине января телеканал «Россия 1» назовет имя артиста, который будет представлять нашу страну на «Евровидении» в мае, в Израиле. Судя по всему, в этом году всех вновь ждет «кот в мешке» — в этом году Россия вновь отказалась от открытого национального отбора, и участника просто назначат.

с чего всё началось

Россия вновь отказалась от открытого отбора представителя страны на песенном конкурсе «Евровидение-2019». Имя артиста планируют выбрать из составленного шорт-листа и озвучить в середине января, сообщает портал Super.

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