Музыка
Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»Известия11:28
Россия вновь отказалась от открытого отбора представителя страны на песенном конкурсе «Евровидение-2019». Имя артиста планируют выбрать из составленного шорт-листа и озвучить в середине января, сообщает портал Super.
Известия11:28
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с чего всё началось
В середине января телеканал «Россия 1» назовет имя артиста, который будет представлять нашу страну на «Евровидении» в мае, в Израиле. Судя по всему, в этом году всех вновь ждет «кот в мешке» — в этом году Россия вновь отказалась от открытого национального отбора, и участника просто назначат.Super.ru05:58
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Только так и попадет: Бузова поедет на Евровидение, как эскорт Киркорова – эксперт
ВладТайм08 января в 05:06
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:33, Ашберн
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