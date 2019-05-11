Политика

Бутину перевели в тюрьму в штате ВиргинияПолитика Сегодня 08:36

Осужденную в США российскую гражданку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии в город Ворсоу в штате Виргиния. Об этом рассказал адвокат Бутиной Роберт Дрисколл, пишет РИА Новости. Он уточнил, что теперь его клиентка находится в тюрьме Northern Neck.
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Марию Бутину перевели в другую тюрьму

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