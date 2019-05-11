Политика
Бутину перевели в тюрьму в штате ВиргинияПолитика Сегодня 08:36
Осужденную в США российскую гражданку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии в город Ворсоу в штате Виргиния. Об этом рассказал адвокат Бутиной Роберт Дрисколл, пишет РИА Новости. Он уточнил, что теперь его клиентка находится в тюрьме Northern Neck.
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Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Обновлено в 19:26
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Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Происшествия
Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами
Обновлено в 06:23
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области
В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека.
Обновлено в 20:57
Шоу-бизнес
Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье
Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.
Обновлено в 10:35
Политика
В партии Порошенко заявили о «нарушении» Россией прав коренных народов
«Об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в России», — говорится в сообщении на сайте партии действующего президента страны.
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Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву
Галкин с Пугачевой отдыхали на свежем воздухе, судя по всему, около своего замка в Московской области.
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Политика
Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США
Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными.
Обновлено в 18:59
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40
Политика
Глава МИД Японии назвал условие ратификации мирного договора с Россией
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что мирный договор должен удовлетворять требованиям обеих стран, иначе он не будет ратифицирован, передает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.
Обновлено в 07:15
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено в 21:23
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено в 16:22
Здоровье
Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Общество
Россиянам предложили купить дом в Италии за 1 евро
Мэр итальянского Муссомели — Джузеппе Катания — предложил россиянам купить за один евро любой заброшенный дом в историческом центре этого города, расположенного в сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 21:42
Общество
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Пенсионерку из Сальска обязали выплатить 140 млн руб долга за счет пенсии
Пенсионерка из Сальского района Ростовской области попросила суд признать ее банкротом, поскольку она не в состоянии погасить долги перед банком.
Обновлено в 10:00
Политика
В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричество
Дипломаты из Венесуэлы, живущие на территории посольства Каракаса в Вашингтоне рассказали, что американские власти отключили в их помещениях воду и электричество.
Обновлено в 17:54
Происшествия
Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии
Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.
Обновлено в 10:41
Автоспорт
Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг
Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Елена Захарова повеселилась на дискотеке в Турции
Актриса путешествует с годовалым ребенком Свои майские каникулы звезда сериалов "Кадетство" и "Серафима прекрасная" Елена Захарова решила провести в Турции.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Наука
В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд
Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.
Обновлено в 22:31
Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП
Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено в 22:00