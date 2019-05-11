Политика
Бутину перевели в тюрьму города Ворсоу в ВиргинииКоммерсантъ 09:31
Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил «РИА Новости» ее адвокат Роберт Дрисколл. Бутину перевели из-под юрисдикции офиса шерифа Александрии 10 мая. Не было известно, в какой город ее отправили.
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Происшествия
Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не нашли подтверждений
Обновлено в 09:23
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыке
Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 08:18
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти
Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Обновлено в 06:26
Космос
Blue Origin представила лунный посадочный модуль
Посадочный модуль получил название Blue Moon, сообщает N+1. Аппарат, показанный на презентации, способен поднимать до 3,6 тонны груза.
Обновлено вчера в 09:23
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Происшествия
Более ста домов повреждены в Дагестане в результате схода селя
Четыре дагестанских села Гумбетовского района республики попали в субботу под дождь с градом, а также под селевой поток, в результате чего повреждения получили 111 жилых построек.
Обновлено в 09:32
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
"Сочи" и "Тамбов" досрочно стали обладателями путевки в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Boeing 737 из Москвы совершил жесткую посадку в Оренбурге
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind рейсом из Москвы совершил "жесткую посадку" в аэропорту Оренбурга, заявил представитель авиакомпании.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
В Севастополе вице-адмирал Александр Моисеев поздравил войска с 274-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне
В Севастополе вице-адмирал Александр Моисеев поздравил войска с 274-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 09:02
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Футбол
Twitter «Енисея» пошутил над вылетом команды в ФНЛ
Обновлено в 09:50
Кино
Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая. Об этом сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:00
Кино
Скончался режиссер Николай Тарханов
Стало известно о смерти режиссера, оператора и фотографа Николая Тарханова.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В уральском городе Серове по крышам гаражей бродит корова
Каким образом животное оказалось на крышах гаражного кооператива неизвестно.
Обновлено в 07:39
Общество
Митрополит Иларион служил в армии и считает, что это не для всех
Сам владыка тоже служил в армии: проходил срочную службу.
Обновлено в 10:30
Культура
Композитора Крылатова похоронили на Митинском кладбище
«Похоронили рядом с женой на Митинском кладбище», — уточнила собеседница агентства. Евгений Крылатов скончался 8 мая в возрасте 85 лет.
Обновлено в 08:40
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Политика
Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400
"Дело до поставок С-400 в июле, как заявлял турецкий президент, не дойдет, поскольку приобретение приведет к санкциям Вашингтона, а в свете нынешнего падения курса лиры это означало бы экономический крах Турции", - отметил источник Bild.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Гройсман раскрыл секрет своего похудения
Пока ещё премьер-министр Украины Владимир Гройсман смог сбросить лишний вес, соблюдая лишь два правила.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Школьника из Первоуральска до смерти забили из-за сигареты
Группа парней до смерти избила 15-летнего школьника в Первоуральске.
Обновлено в 08:29
Политика
Крымский отдых входит в моду у украинцев
Обновлено в 09:03
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Спорт
Загитова поделилась фотографиями с отпуска
Олимпийская чемпионка - 2018 Алина Загитова поделилась со своими поклонниками фотографиями с отпуска, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:01