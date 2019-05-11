Политика

Бутину перевели в тюрьму города ВорсоуRT на русском 07:54

Марию Бутину, осуждённую в Соединённых Штатах за «сговор с целью незаконной работы на правительство России», перевели из тюрьмы, расположенной в американском городе Александрия, в пенитенциарное учреждение Northern Neck города Ворсоу (штат Вирджиния).
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Марию Бутину перевели в другую тюрьму

RT на русском13:39

Бутину перевели в тюрьму города Ворсоу в Виргинии

Коммерсантъ09:31

Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния

РИА Новости08:00

Мария Бутина не выходит на связь с родителями после перевода в тюрьму штата Вирджиния

ТАСС09:39

Адвокат назвал новое место отбывания наказания Бутиной

РБК08:20

Россиянку Мария Бутину, осужденную в США, перевели из СИЗО в тюрьму штата Вирджиния

Эхо Москвы12:04

Бутина будет досиживать срок в другой тюрьме

Газета.Ru10:49
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
Происшествия

Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале

Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Музыка

Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

Обновлено в 08:18
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия

В Киеве эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании

Полицейские эвакуировали людей из аэропорта Киев имени Игоря Сикорского и ряда супермаркетов в столице Украины из-за информации о "минировании", сообщает в субботу пресс-служба полиции города.
Обновлено в 13:16
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о втором нападении собаки на ребенка

Обновлено в 14:17
Общество

Финляндия ужесточит наказание за вылов редкой рыбы

Министерство сельского и лесного хозяйства увеличит санкции за ловлю сайменского лосося, речного угря, речной миноги, кумжи, европейского хариуса, арктического голца, речных раков и сига, сообщает Yle.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже

Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Общество

Мэр Лондона пожаловался на сотни угроз в свой адрес

Лондонский мэр Садик Хан рассказал об угрозах, поступающих в его адрес.
Обновлено в 11:26
Политика

РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне

Россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58
Здоровье

Почти 14% россиян страдают от ожирения, лидируют женщины

Обновлено в 05:11
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Футбол

Трабукки: Каррера хотел избавиться от Глушакова, но «Спартак» отказал

Обновлено в 13:36
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на Украину

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне

Обновлено в 12:17
Политика

В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Общество

Реставраторы предложили поместить на крышу Нотр-Дама огород

Обновлено в 12:08
Теннис

Бертенс обыграла Халеп в финале турнира в Мадриде

Обновлено в 14:34
Армия и оружие

Американцы шпионили на параде Победы за новейшими разработками РФ

Обновлено в 05:52
Происшествия

В Ярославской области в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в субботу вечером при столкновении легковых автомобилей на трассе в Ярославской области, еще четверо доставлены в больницу.
Обновлено в 13:58
Политика

Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США

Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары.
Обновлено 08 мая в 12:39
Политика

Глава финского МИД после ухода из политики напишет книгу о популизме

Глава МИД Финляндии, основатель и экс-лидер партии "Истинные финны" Тимо Сойни после ухода из большой политики, который произойдет уже предстоящим летом, намерен взяться на написание книги.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

«Пуговка» из «Папиных дочек» не собирается продолжать карьеру актрисы

Могла ли знать маленькая «Пуговка» о том, что пройдет совсем немного времени, и роль пристанет к ней так, что и во взрослой 17-летней красавице все окружающие будут искать того ребенка из полюбившегося сериала.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке

Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж

Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Мексике прогремел взрыв на рынке пиротехники

Мощный взрыв прогремел в субботу на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек.
Обновлено в 13:33
Футбол

Власти города окажут поддержку вышедшему в премьер-лигу ФК «Сочи»

Администрация Сочи будет в дальнейшем оказывать содействие футбольному клубу "Сочи", который в субботу обеспечил себе участие в премьер-лиге чемпионата России в следующем сезоне.
Обновлено в 13:36
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