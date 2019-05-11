Политика
Бутину перевели в другую тюрьмуRT на русском вчера в 21:54
Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Вирджиния. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на уведомление официальной тюремной базы США.
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Происшествия
Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ
Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
Происшествия
На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой
На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги.
Обновлено в 10:34
Общество
В Москве стартовал международный мотопробег
В Москве прошли проводы колонны байкеров, которые отправились в Воронеж на международный фестиваль H.O.G. Spring Challenge.
Обновлено вчера в 12:53
Путешествия
Составлен рейтинг самых популярных городов Европы для летнего отдыха
Тиват и Бургас оказались самыми популярными направлениями у туристов, которые летят из Москвы и Санкт-Петербурга в Европу, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 11:22
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
Футболисты грозненского "Ахмата" нанесли поражение самарским "Крыльям Советов" в матче 28-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:33
Кино
Скончался режиссер Николай Тарханов
Стало известно о смерти режиссера, оператора и фотографа Николая Тарханова.
Обновлено в 02:15
Политика
В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 02:53
Наука
Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии
Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Самбурская опровергла свою схожесть с Волочковой
Актриса Настасья Самбурская опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором шутливо опровергла свою схожесть с балериной Анастасией Волочковой.
Обновлено в 08:02
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Политика
Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР
В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия обогнала США по дешевизне курицы, сейчас разница цен на курятину в России и штатах достигает рекордного уровня, отмечают эксперты рынка.
Обновлено в 09:21
Политика
Гройсман раскрыл секрет своего похудения
Обновлено в 04:40
Происшествия
«Аэрофлот» отменил десять рейсов на самолетах Superjet 100
Обновлено 09 мая в 13:05
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Футбол
«Сочи» проиграл «Авангарду», но все равно вышел в РПЛ
В рамках 36-го тура ФНЛ «Авангард» на домашней арене принимал лидеров турнира «Сочи».
Обновлено в 10:56
Политика
Трамп назвал «простой способ» избежать увеличения пошлин на товары
Президент Дональд Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.
Обновлено в 11:00
Общество
На улицах Лондона появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы
Власти британской столицы планируют полностью перейти на автобусы с нулевым выхлопом к 2037 году, передаёт ТАСС.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Политика
Митрополит Иларион служил в армии и считает, что это не для всех
Сам владыка тоже служил в армии: проходил срочную службу.
Обновлено в 10:30
Хоккей
Иван Телегин: «На трибуне нервов тратишь больше, чем на льду»
Нервов тратишь больше, чем на льду. Завтра уже буду вместе со всеми.
Обновлено в 08:17
Кино
Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»
Начало траурной церемонии в 11:00. Сергей Доренко родился в семье военного лётчика в Керчи.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Сель в Дагестане повредил более 100 домов
В результате схода селя в четырех населенных пунктах Дагестана 9 мая были повреждены дома и техника, а также нанесен ущерб поголовью скота.
Обновлено в 11:21
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фортуну»
Обновлено в 11:31
Наука
Уровень глутамата падает на ранних стадиях шизофрении
Исследователи школы медицины Джонса Хопкинса показали, что сверхвысокопольный МРТ может выявлять снижение уровня нейромедиаторов в мозгу пациентов уже на ранних стадиях развития шизофрении.
Обновлено в 09:46