Бутину перевели в другую тюрьмуRT на русском вчера в 21:54

Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Вирджиния. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на уведомление официальной тюремной базы США.

Происшествия Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.

Общество В Москве стартовал международный мотопробег В Москве прошли проводы колонны байкеров, которые отправились в Воронеж на международный фестиваль H.O.G. Spring Challenge.

Путешествия Составлен рейтинг самых популярных городов Европы для летнего отдыха Тиват и Бургас оказались самыми популярными направлениями у туристов, которые летят из Москвы и Санкт-Петербурга в Европу, сообщает Туту.ру.

Кино Скончался режиссер Николай Тарханов Стало известно о смерти режиссера, оператора и фотографа Николая Тарханова.

Политика В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.

Наука Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.

Шоу-бизнес Самбурская опровергла свою схожесть с Волочковой Актриса Настасья Самбурская опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором шутливо опровергла свою схожесть с балериной Анастасией Волочковой.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Политика Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.

Общество Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.

Экономика Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса Россия обогнала США по дешевизне курицы, сейчас разница цен на курятину в России и штатах достигает рекордного уровня, отмечают эксперты рынка.

Политика В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой» Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.

Происшествия Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".

Политика Трамп назвал «простой способ» избежать увеличения пошлин на товары Президент Дональд Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.

Общество На улицах Лондона появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы Власти британской столицы планируют полностью перейти на автобусы с нулевым выхлопом к 2037 году, передаёт ТАСС.

Происшествия Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.

Кино Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко» Начало траурной церемонии в 11:00. Сергей Доренко родился в семье военного лётчика в Керчи.

Происшествия Сель в Дагестане повредил более 100 домов В результате схода селя в четырех населенных пунктах Дагестана 9 мая были повреждены дома и техника, а также нанесен ущерб поголовью скота.