Политика

Бутину перевели в другую тюрьмуRT на русском вчера в 21:54

Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Вирджиния. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на уведомление официальной тюремной базы США.
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Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния

News.ru10:33

Бутину перевели в тюрьму города Ворсоу в Виргинии

Коммерсантъ09:31

Бутина будет досиживать срок в другой тюрьме

Газета.Ru10:49

Адвокат назвал новое место отбывания наказания Бутиной

РБК08:20

Мария Бутина не выходит на связь с родителями после перевода в тюрьму штата Вирджиния

ТАСС09:39

Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния

РИА Новости08:00

Бутину перевели в тюрьму города Ворсоу

RT на русском07:54
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Происшествия

Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ

Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
Происшествия

На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой

На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги.
Обновлено в 10:34
Общество

В Москве стартовал международный мотопробег

В Москве прошли проводы колонны байкеров, которые отправились в Воронеж на международный фестиваль H.O.G. Spring Challenge.
Обновлено вчера в 12:53
Путешествия

Составлен рейтинг самых популярных городов Европы для летнего отдыха

Тиват и Бургас оказались самыми популярными направлениями у туристов, которые летят из Москвы и Санкт-Петербурга в Европу, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 11:22
Автоспорт

Даниил Квят второй раз в сезоне попал в топ-10 в квалификации

Обновлено в 09:51
Футбол

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России

Футболисты грозненского "Ахмата" нанесли поражение самарским "Крыльям Советов" в матче 28-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:33
Кино

Скончался режиссер Николай Тарханов

Стало известно о смерти режиссера, оператора и фотографа Николая Тарханова.
Обновлено в 02:15
Политика

В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 02:53
Наука

Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии

Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Самбурская опровергла свою схожесть с Волочковой

Актриса Настасья Самбурская опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором шутливо опровергла свою схожесть с балериной Анастасией Волочковой.
Обновлено в 08:02
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Транспорт

Пассажиры метро чаще всего публикуют фото станции «Савеловская» БКЛ

Обновлено в 11:11
Политика

Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР

В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
Общество

Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия обогнала США по дешевизне курицы, сейчас разница цен на курятину в России и штатах достигает рекордного уровня, отмечают эксперты рынка.
Обновлено в 09:21
Политика

Гройсман раскрыл секрет своего похудения

Обновлено в 04:40
Происшествия

«Аэрофлот» отменил десять рейсов на самолетах Superjet 100

Обновлено 09 мая в 13:05
Политика

В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Футбол

«Сочи» проиграл «Авангарду», но все равно вышел в РПЛ

В рамках 36-го тура ФНЛ «Авангард» на домашней арене принимал лидеров турнира «Сочи».
Обновлено в 10:56
Политика

Трамп назвал «простой способ» избежать увеличения пошлин на товары

Президент Дональд Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.
Обновлено в 11:00
Общество

На улицах Лондона появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы

Власти британской столицы планируют полностью перейти на автобусы с нулевым выхлопом к 2037 году, передаёт ТАСС.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Политика

Митрополит Иларион служил в армии и считает, что это не для всех

Сам владыка тоже служил в армии: проходил срочную службу.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

Обновлено в 10:41
Хоккей

Иван Телегин: «На трибуне нервов тратишь больше, чем на льду»

Нервов тратишь больше, чем на льду. Завтра уже буду вместе со всеми.
Обновлено в 08:17
Кино

Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»

Начало траурной церемонии в 11:00. Сергей Доренко родился в семье военного лётчика в Керчи.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Сель в Дагестане повредил более 100 домов

В результате схода селя в четырех населенных пунктах Дагестана 9 мая были повреждены дома и техника, а также нанесен ущерб поголовью скота.
Обновлено в 11:21
Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фортуну»

Обновлено в 11:31
Наука

Уровень глутамата падает на ранних стадиях шизофрении

Исследователи школы медицины Джонса Хопкинса показали, что сверхвысокопольный МРТ может выявлять снижение уровня нейромедиаторов в мозгу пациентов уже на ранних стадиях развития шизофрении.
Обновлено в 09:46
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