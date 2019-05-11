Политика

Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмыИзвестия вчера в 22:55

Адвокат россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, подтвердил, что девушку перевели из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).
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Бутину этапировали в новую тюрьму

News.ruвчера в 23:18

Адвокат Бутиной сообщил о переводе россиянки в другую тюрьму США

РБКвчера в 22:59

Бутину перевели из тюрьмы Александрии

ТАССвчера в 22:50

Адвокат Бутиной подтвердил её перевод из тюрьмы в Александрии

RT на русскомвчера в 23:45

Россиянку Марию Бутину, приговорённую в США к 18 месяцам заключения, перевели в другую тюрьму

Эхо Москвы03:30

Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии

Коммерсантъвчера в 22:18

Бутину перевели из тюрьмы в штате Виргиния

РИА Новостивчера в 22:43
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Общество

Скончался самый пожилой мужчина России

Обновлено вчера в 17:07
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Адвокат: «Краснодар» не может уволить Мамаева

Обновлено в 00:11
Происшествия

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Транспорт

В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

Обновлено в 04:24
Общество

Астрологи назвали волгоградцам самых щедрых мужчин по знаку зодиака

Астрологи озвучили самых щедрых мужчин по знаку зодиака, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:49
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Политика

В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:36
Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

Обновлено вчера в 16:17
Политика

Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой

Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Футбол

«Реал» не хочет покупать Зидану Погба и предлагает две альтернативы

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет приобрести французского полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 04:52
Политика

Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Политика

Штаб Зеленского призвал украинцев сообщать о своих проблемах

В штабе отметили, что на жалобы отреагирует сам Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:59
Политика

Минск после ревизии назовет сумму ущерба от грязной нефти в «Дружбе»

Республика Беларусь назовет сумму ущерба от подачи загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Обновлено в 05:44
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на Украину

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Японии на подъёмнике на горнолыжном курорте застряли 160 человек

В Японии 160 человек застряли на подъёмнике на горнолыжном курорте в префектуре Ямагата.
Обновлено в 04:20
Экономика

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 миллионов рублей

Правительство России выделило из резервного фонда 450 миллионов рублей для пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края.
Обновлено в 06:02
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Авто

Специальный Ford Aspire Blu по цене Lada Vesta появился в продаже

Цены на Ford Aspire Blu в Индии стартуют от 750 000 рупий (700 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 22:54
Авто

Недопикапы: грузовички, построенные на базе легковушек

В Южной Америке, например, давно привыкли к тачкам на базе кроссоверов с несущими кузовами.
Обновлено в 04:28
Общество

В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе

В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Венедиктов подтвердил смерть Доренко

Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Обновлено 09 мая в 13:43
Происшествия

В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского

Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисты известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Политика

Порошенко ответил на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом

Ранее избранный президент сравнил последние дни у власти Порошенко с поведением туриста, который «никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола».
Обновлено вчера в 21:18
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат

В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Общество

МВД сделает тюнинг автомобилей проще

Обновлено в 00:40
Хоккей

Гол Кучерова вошел в топ-3 по итогам первого дня ЧМ-2019

Гол нападающего сборной России Никиты Кучерова вошел в тройку лучших по итогам первого игрового дня ЧМ-2019.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Сочи пострадали 11 человек

Обновлено в 02:25
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