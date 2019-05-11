Политика
Бутину перевели из тюрьмы в штате ВиргинияРИА Новости вчера в 22:43
Заключенную в США россиянку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния. Это следует из уведомления официальной тюремной базы США, которое поступило в распоряжение РИА Новости.
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Гаджеты
Компания Royole запатентовала «умные» часы с гибким экраном
Компания Royole, представившая первый в мире складной смартфон FlexPai, зарегистрировала два патента на «умные» часы с гибким экраном, пишет ресурс Letsgodigital.Согласно описанию патентов, экран часов складывается вдвое.
Обновлено вчера в 04:01
Кино
Скончалась актриса Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла на 81-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:47
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Ожесточенная схватка медведей во дворе жилого дома попала на видео
Житель США стал очевидцем ожесточенной схватки двух больших медведей во дворе своего дома, видео он выложил в Сеть.
Обновлено в 00:28
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 11 мая.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Кедми считает Россию самой неуязвимой страной в стратегическом плане
Яков Кедми считает Россию самой неуязвимой страной в стратегическом плане.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Алексей Сахнин о том, ждет ли нас деспотизм разумных машин
3D-принтеры печатают дома и машины, дешевые беспилотные такси заменяют общественный транспорт.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
В косухе и кепке: Диана Гурцкая неожиданно сменила имидж
40-летняя певица Диана Гурцкая решила сменить имидж. Она отказалась от классических костюмов в пользу молодежного стиля.
Обновлено в 01:42
Политика
Адвокат Вышинского собрал в соцсетях сумму для своего залога
Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, собрал сумму для залога, назначенную ему судом, в социальных сетях.
Обновлено в 02:37
Энергетика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Культура
Ольга Серябкина получила травму на съемках нового клипа
Совсем скоро Ольга Серябкина порадует поклонников новым клипом. Однако не съемках не обошлось без происшествия — артистка получила травму.
Обновлено в 02:00
Политика
О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве
Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено вчера в 18:44
Экономика
Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода
Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено вчера в 08:34
Здоровье
Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельные яды
Отечественные медики назвали продукты, блюда из которых присутствуют на столе россиян, однако в них могут содержаться смертельные яды.
Обновлено в 00:22
Технологии
Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет
Обновлено вчера в 20:48
Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено вчера в 12:40
Музыка
Николай Басков анонсировал выход клипа на песню «Караоке»
Обновлено вчера в 12:11
Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России
Московский "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подтвердила развод с мужем
Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню
Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия.
Обновлено в 00:42
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ
Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Гаджеты
JerryRigEverything раскритиковал смартфон LG G8 и его аккумулятор
После полной разборки и сборки LG G8 заработал, но блогер отметил, что использовать его с оригинальным аккумулятором уже опасно.
Обновлено вчера в 14:22