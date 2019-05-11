Бутину перевели из тюрьмы в штате ВиргинияРИА Новости вчера в 22:43

Заключенную в США россиянку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния. Это следует из уведомления официальной тюремной базы США, которое поступило в распоряжение РИА Новости.

Бутину перевели из тюрьмы в штате Виргиния

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