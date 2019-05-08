Политика

Бутину освободят из-под стражи 5 ноябряТАСС 08:48

"Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года", - сообщили в госучреждении. В бюро также пояснили, что россиянка пока остается в СИЗО города Александрия (штат Вирджиния), дата ее перевода в федеральную тюрьму пока не известна.
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Осужденная в Штатах россиянка Мария Бутина выйдет на свободу в начале ноября

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Бутину освободят из-под стражи 5 ноября

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Телеканал 360°09:03

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Вести.Ru08:59

Названа дата освобождения из-под стражи Марии Бутиной

РЕН ТВ08:45

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РБК09:25
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