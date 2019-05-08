Политика
Бутину освободят из-под стражи 5 ноябряТАСС 08:48
"Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года", - сообщили в госучреждении. В бюро также пояснили, что россиянка пока остается в СИЗО города Александрия (штат Вирджиния), дата ее перевода в федеральную тюрьму пока не известна.
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Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
Обновлено в 07:59
Экономика
ЦБ сократил в 2018 году 5 тыс. сотрудников
«В целом в результате проведенной работы предельная численность работников Банка России в 2018 году уменьшилась на 5,0 тыс. единиц (на 9%) и составила 50,6 тыс. единиц», — говорится в отчете ЦБ.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Любители ленты нашли ляп съемочной группы в финальном сезоне. Стакан с кофе был в кадре на 16–19 минуте.
Обновлено 06 мая в 14:01
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Общество
Жителя Ярославля оштрафовали за неуважение к президенту Путину
Житель Ярославля Кирилл Попутников стал вторым гражданином, оштрафованным по статье о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Технологии
Доставка из онлайн-магазинов в России может подешеветь
Использование QR-кода вместо бумажного чека позволит снизить стоимость доставки товаров из онлайн-магазинов.
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Футбол
Валуев: «Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось»
Бывший боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал вынесенный сегодня приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому.
Обновлено в 10:22
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Общество
Композитора Крылатова похоронят на Митинском кладбище
Обновлено в 11:00
Экономика
Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:51
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на модель LADA XRay в мае
Программа LADA Finance позволяет приобрести автомобиль в кредит под 3,9% годовых с дополнительной выгодой 50 тысяч рублей.
Обновлено в 08:13
Спорт
«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу
Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Дробыш внезапно стал нахваливать Ольгу Бузову
Обновлено в 10:53
Политика
США повысили пошлины на ряд китайских товаров
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено в 09:33
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Наука
В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»
Соединения мышьяка используют для дыхания некоторые экстремофильные микробы, обитающие в насыщенных им горячих источниках.
Обновлено 06 мая в 02:59
Кино
В Сеть попала полная версия фильма «Покемон. Детектив Пикачу»
В англоязычной версии фильма Пикачу озвучивает Райан Рейнольдс, а в России свой голос покемону подарит Петр Иващенко, который озвучивает Рейнольдса в фильмах с ним.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.
Обновлено вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Транспорт
На КАД перекроют одну полосу движения на неделю
Обновлено в 08:02
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли отказалась играть в байопике Селин Дион
Селин предложила ей сыграть главную роль в байопике о своей жизни под рабочим названием «Сила любви» – фильме-мюзикле с бюджетом 23 миллиона долларов, который расскажет о творчестве и семейной жизни Селин Дион.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40