Бутину освободят из-под стражи 5 ноябряТАСС 08:48

Осужденная в США россиянка Мария Бутина, которая в настоящее время отбывает тюремный срок, выйдет на свободу 5 ноября. Такие данные корреспондент ТАСС получил в среду в федеральном Бюро тюрем, подчиняющемся Министерству юстиции США.

Политика Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.

Происшествия Адвокат Кокорина намерена обжаловать вынесенный приговор Адвокат Кокорина Татьяна Стуканова сообщила, что сторона защиты намерена обжаловать вынесенный вердикт, передает РИА Новости.

Политика США захотели ввести против Ирана новые санкции В Соединённых Штатах Америки сообщили о готовности в скором времени ввести новые санкционные ограничения в отношении Ирана.

Футбол Нигматуллин: даже после заключения Кокорин и Мамаев найдут себе клубы Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о перспективах форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева продолжить карьеру после отбывания наказания за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

Культура Ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов В Москве на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов.

Политика В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытие памятника Иосифу Сталину в Новосибирске является прерогативой местных властей.

Политика Россия высылает двоих шведских дипломатов Министерство иностранных дел Швеции подтвердило информацию о высылке своих дипломатов из России.

Происшествия Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Общество Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.

Хоккей Кузнецов призвал игроков сборной поменьше читать прессу Форвард призвал поменьше читать прессу, потому что там все ждут, что сборная России будет забивать по 20 голов за матч, а игроки — делать хет-трики.

Политика Волкер назвал единственную помеху для улучшения отношений России и США Единственная помеха на пути улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном — сама Россия, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Би-би-си.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Здоровье Ученые рассказали о малоизвестных симптомах нарушения иммунитета Ученые рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о нарушении в работе иммунной системы, сообщает «Медик Форум».

Общество В ПФР рассказали о размерах пенсий ветеранов На 1 мая средний размер обеих пенсий у инвалидов войны и участников ВОв в Калининградской области составляет 34415.71 руб. и 36413.20 руб.

Общество В России изменят систему питания школьников Возможно, ситуацию сможет изменить единая модель организации питания школьников, которую планирует разработать министерство просвещения на основе лучших региональных практик.

ЖКХ Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.

Происшествия Следствие назвало ошибки пилотов сгоревшего лайнера SSJ Работающие двигатели и открытое окно могли косвенно повлиять на распространение пламени после жёсткой посадки SSJ 100 в аэропорту Шереметьево.

Политика Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17 Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.