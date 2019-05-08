Политика

Бутину освободят из-под стражи 5 ноябряТАСС 08:48

Осужденная в США россиянка Мария Бутина, которая в настоящее время отбывает тюремный срок, выйдет на свободу 5 ноября. Такие данные корреспондент ТАСС получил в среду в федеральном Бюро тюрем, подчиняющемся Министерству юстиции США.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Марию Бутину освободят из американской тюрьмы 5 ноября

Коммерсантъ10:54

В США назвали дату освобождения россиянки Марии Бутиной из тюрьмы

РБК09:25

Марию Бутину пообещали освободить 5 ноября

Телеканал 360°09:03

Бутину освободят из-под стражи 5 ноября

ТАСС08:48

Мария Бутина выйдет на свободу через полгода

Вести.Ru08:59

Названа дата освобождения из-под стражи Марии Бутиной

РЕН ТВ08:45

Бутину пока не перевели в федеральную тюрьму США

РИА Новостивчера в 16:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Политика

Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Адвокат Кокорина намерена обжаловать вынесенный приговор

Адвокат Кокорина Татьяна Стуканова сообщила, что сторона защиты намерена обжаловать вынесенный вердикт, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Политика

США захотели ввести против Ирана новые санкции

В Соединённых Штатах Америки сообщили о готовности в скором времени ввести новые санкционные ограничения в отношении Ирана.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Суд 8 мая огласит приговор в отношении Кокорина и Мамаева

Обновлено 06 мая в 15:04
Футбол

Нигматуллин: даже после заключения Кокорин и Мамаев найдут себе клубы

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о перспективах форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева продолжить карьеру после отбывания наказания за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.
Обновлено в 10:23
Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
Общество

У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка

В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 09:36
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Культура

Ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов

В Москве на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов.
Обновлено в 10:34
Политика

В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытие памятника Иосифу Сталину в Новосибирске является прерогативой местных властей.
Обновлено в 06:14
Политика

Россия высылает двоих шведских дипломатов

Министерство иностранных дел Швеции подтвердило информацию о высылке своих дипломатов из России.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Гаджеты

Huawei избавится от выреза в дисплее

Обновлено в 08:05
Общество

Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Пассажиров еще одного SSJ-100 эвакуировали в «Шереметьево»

Обновлено в 03:53
Хоккей

Кузнецов призвал игроков сборной поменьше читать прессу

Форвард призвал поменьше читать прессу, потому что там все ждут, что сборная России будет забивать по 20 голов за матч, а игроки — делать хет-трики.
Обновлено в 09:27
Политика

Волкер назвал единственную помеху для улучшения отношений России и США

Единственная помеха на пути улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном — сама Россия, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Би-би-си.
Обновлено в 12:18
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Здоровье

Ученые рассказали о малоизвестных симптомах нарушения иммунитета

Ученые рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о нарушении в работе иммунной системы, сообщает «Медик Форум».
Обновлено в 10:41
Общество

В ПФР рассказали о размерах пенсий ветеранов

На 1 мая средний размер обеих пенсий у инвалидов войны и участников ВОв в Калининградской области составляет 34415.71 руб. и 36413.20 руб.
Обновлено вчера в 10:55
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева: «Ирина Слуцкая раскрыла истинные причины развода»

11 мая гостьей программы «Секрет на миллион» на НТВ станет знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Общество

В России изменят систему питания школьников

Возможно, ситуацию сможет изменить единая модель организации питания школьников, которую планирует разработать министерство просвещения на основе лучших региональных практик.
Обновлено в 05:30
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына

Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Следствие назвало ошибки пилотов сгоревшего лайнера SSJ

Работающие двигатели и открытое окно могли косвенно повлиять на распространение пламени после жёсткой посадки SSJ 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:12
Политика

Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17

Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:51
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное