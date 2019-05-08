Политика
Бутину освободят из-под стражи 5 ноябряТАСС 08:48
"Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года", - сообщили в госучреждении. В бюро также пояснили, что россиянка пока остается в СИЗО города Александрия (штат Вирджиния), дата ее перевода в федеральную тюрьму пока не известна.
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Политика
Франция выступила за сохранение ядерной сделки с Ираном
В мае 2018 года США объявили о выходе из сделки и ввели против Ирана санкции.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Авто
Назван полный список косяков Chevrolet Niva
Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.
Обновлено в 02:53
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон не должен позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
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Футбол
В СПЧ прокомментировали приговор Кокорину и Мамаеву
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
После наезда автомобиля в Японии погибли двое детей
На месте ДТП арестованы две женщины — водитель и пассажир врезавшегося детей автомобиля.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Общество
Доходы Собянина за год выросли на миллион рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин в 2018 году заработал 7,62 миллиона рублей, что более чем на 1 миллион рублей выше уровня предыдущего года, следует из данных о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.
Обновлено в 14:06
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Общество
Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 01:40
Авто
Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX
Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Гаджеты
Представлен смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой
Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei P Smart Z, главной особенностью которой стала 16 Мп фронтальная камера с выдвижным механизмом, выдерживающим 100 000 циклов работы.
Обновлено в 07:05
Политика
Эксперт объяснил значимость Авакова для Зеленского и Коломойского
Для Коломойского Аваков – партнер, который находится во власти и способен защитить его интересы даже на нынешнем переходном этапе, когда люди Зеленского еще не вошли во власть.
Обновлено в 04:34
Общество
Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019
Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Ксению Собчак застукали с сигаретой
Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к такому образу Собчак, в особенности к сигарете в ее руке.
Обновлено в 07:48
Спорт
Невеста Логинова продолжит карьеру биатлонистки
Украинская биатлонистка Мария Кручова, которая в скором времени станет женой лидера сборной России по биатлону Александра Логинова, опровергла заявления СМИ о том, что она завершает спортивную карьеру.
Обновлено в 14:22
Здоровье
Роспотребнадзор подсчитал не знающих о своем диагнозе россиян с ВИЧ
По данным Роспотребнадзора, около 25% ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе.
Обновлено в 08:31
Здоровье
Челябинцев предупреждают об экстремальной жаре в День Победы
Завтра, 9 мая, температура воздуха в Челябинске и по области составит около + 30°C и, возможно, даже выше.
Обновлено в 10:14