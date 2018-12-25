Валерий Бутин пояснил «Известиям», что изначально его дочь поместили в одиночную камеру на 30 дней за то, что она передала другой заключенной номер телефона своего адвоката. Тем не менее спустя месяц администрация пенитенциарного учреждения отказалась переводить девушку на общий режим содержания.

с чего всё началось

Срок содержания россиянки Марии Бутиной в одиночной камере в американской тюрьме продлили в очередной раз, сообщил РИА Новости советник-посланник посольства в США Сергей Трепелков. Ранее она пошла на сделку со следствием, однако это не повлияло не меру пресечения.

Бутину оставили в одиночной камере, несмотря на сделку со следствием

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