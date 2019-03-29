Политика
Бутину могут депортировать из США в день приговораRT на русском 16:09
Защита и обвинение в Соединённых Штатах предлагают депортировать арестованную в США россиянку Марию Бутину в день вынесения приговора. Об этом говорится в совместном ходатайстве, поданном в суд.
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Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
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Американский сенатор-демократ от штата Орегон Джефф Меркли внес законопроект, подразумевающий введение прямых выборов президента страны, в Конгресс США.
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Происшествия
Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование
В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено в 17:32
Футбол
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Мадридский Реал собирается приобрести у Наполи защитника Калиду Кулибали.
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Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
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Известная российская актриса Софья Каштанова, прославившаяся одной из главных ролей в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщила поклонникам радостную новость – она впервые стала мамой.
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Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
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Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
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Apple отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple официально объявила об отмене проекта AirPower — устройства для беспроводной подзарядки iPhone, а также часов и наушников AirPods.
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ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
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Кино
Умер актер из «бондианы» и «Звездных войн» Шэйн Риммер
Обновлено в 12:35
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Политика
Хизер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепа
Науэрт перешла на работу в образовательную программу Fulbright. Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт остваила свой пост.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Инвалиду из Новороссийска врачи заклеили рану скотчем
Дома Ампилов выяснил, что его рана не была зашита, а заклеена скотчем.
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В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 17:01
Политика
Порошенко, Тимошенко и Зеленский не придут на дебаты
Обновлено в 07:19
Автоспорт
Даниил Квят: плотность результатов создает возможности для всех
Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят, который на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в двух тестовых заездах показал результат на уровне Топ-10, отметил, что в середине пелетона "Формула-1" идет равная и очень упорная борьба и он рад быть ее частью.
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Армия и оружие
Российский самолет пролетел над военными базами США
В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Адвокат Дмитрия Ланского: «Не превращайте смерть Началовой в травлю, как было с Шепелевым»
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Авто
Новый кроссовер Renault Arkana сфотографировали на улицах Москвы
Новый купе-кроссовер Renault Arkana, российские продажи которого должны начаться в ближайшие пару месяцев, замечен на тестах в Москве.
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