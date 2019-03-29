Бутину могут депортировать из США в день приговораRT на русском 16:09

Защита и обвинение в Соединённых Штатах предлагают депортировать арестованную в США россиянку Марию Бутину в день вынесения приговора. Об этом говорится в совместном ходатайстве, поданном в суд.

Бутину могут депортировать из США в день приговора

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