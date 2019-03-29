Политика

Бутину могут депортировать из США в день приговораRT на русском 16:09

Защита и обвинение в Соединённых Штатах предлагают депортировать арестованную в США россиянку Марию Бутину в день вынесения приговора. Об этом говорится в совместном ходатайстве, поданном в суд.
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Судебные власти США попросили депортировать Бутину

Интерфакс17:40

Марию Бутину попросили выслать из США

Lenta.ru16:21

Бутину могут депортировать из США в день приговора

Газета.Ru16:07

Защита и обвинение в США предлагают депортировать Бутину в день приговора

РИА Новости16:05

Документы о депортации в РФ Бутиной после вынесения ей приговора передали в суд США

ТАСС16:02

Бутину могут депортировать из США в день приговора

RT на русском16:09

Обвинение и защита просят суд в США депортировать Марию Бутину в Россию

Говорит Москва16:11
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Общество

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В Тверской области из воинской части сбежал вооруженный солдат

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Кулибали летом может перейти в «Реал»

Мадридский Реал собирается приобрести у Наполи защитника Калиду Кулибали.
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Израильские военные обстреляли позиции ХАМАС в секторе Газа

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NBC узнал, в чем Ким Чен Ын смог убедить Трампа перед встречей в Ханое

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Общество

В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
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Здоровье

Врачи рассказали о симптомах диабета второго типа

Диабет второго типа может протекать бессимптомно, однако ученые уверены: высыпания на коже могут рассказать о наличие проблем со здоровьем еще до похода к врачу.
Обновлено в 08:51
Общество

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Участники детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» получат при поступлении в вузы дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Актриса Софья Каштанова впервые стала мамой

Известная российская актриса Софья Каштанова, прославившаяся одной из главных ролей в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщила поклонникам радостную новость – она впервые стала мамой.
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Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева стала гражданкой Италии.
Обновлено в 16:59
Политика

Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу

Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
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Армия и оружие

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Компания Apple официально объявила об отмене проекта AirPower — устройства для беспроводной подзарядки iPhone, а также часов и наушников AirPods.
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Кино

Умер актер из «бондианы» и «Звездных войн» Шэйн Риммер

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Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

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Науэрт перешла на работу в образовательную программу Fulbright. Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт остваила свой пост.
Обновлено в 19:03
Происшествия

Инвалиду из Новороссийска врачи заклеили рану скотчем

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Происшествия

В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк

В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
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Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят, который на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в двух тестовых заездах показал результат на уровне Топ-10, отметил, что в середине пелетона "Формула-1" идет равная и очень упорная борьба и он рад быть ее частью.
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Армия и оружие

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В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
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Новый кроссовер Renault Arkana сфотографировали на улицах Москвы

Новый купе-кроссовер Renault Arkana, российские продажи которого должны начаться в ближайшие пару месяцев, замечен на тестах в Москве.
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