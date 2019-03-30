Бутину могут депортировать из США в Россию в день вынесения приговораНТВ вчера в 16:29

Защита и обвинение в США представили в суд совместное ходатайство о депортации россиянки Марии Бутиной на родину в день вынесения приговора. Ходатайство направлено судье от лица прокурора, федерального прокурора США по округу Колумбия и адвокатов Бутиной Роберта Дрисколла и Альфреда Керри.

Бутину могут депортировать из США в Россию в день вынесения приговора

Авто Главный дизайнер BMW перешел в Rolls-Royce В сентябре 2018 г. стало известно, что он назначен вице-президентом по дизайну и главным креативным директором китайского автопроизводителя FAW, а основной обязанностью Тейлора стала разработка стиля для люксового бренда Hongqi (лимузины «Красное знамя»).

Политика Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.

Музыка Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.

Происшествия Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.

Армия и оружие Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.

Происшествия СК возбудил дело после гибели сбежавшего военного в Тверской области Главное военное следственное управление Следственного комитет России возбудило уголовное дело по факту гибели военнослужащего в Тверской области.

Политика СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле В Венесуэле вечером 29 марта прозошло очередное масштабное отключение электроэнергии, сообщает El Nacional.

Шоу-бизнес Борис Грачевский похудел на 23 килограмма Создатель «Ералаша» Борис Грачевский недавно отметил юбилей — автору популярного киножурнала исполнилось 70 лет.

Футбол ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон» Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".

Футбол «Хоффенхайм» разгромно победил «Байер» дома Немецкий футбольный клуб «Хоффенхайм» нанес поражение с разгромным счетом команде «Байер» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Политика Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.

Общество Шведский ученый предложил странам перейти на зимнее время вслед за РФ Странам Европы следует выбрать зимнее время в качестве постоянного, как ранее это сделала Россия.

Футбол Месси скучает по противостоянию с Роналду Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".

Общество Названы наиболее стабильные сферы труда в России Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.

Происшествия При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.