Политика
Бутину могут депортировать из США в Россию в день вынесения приговораНТВ вчера в 16:29
Защита и обвинение в США представили в суд совместное ходатайство о депортации россиянки Марии Бутиной на родину в день вынесения приговора. Ходатайство направлено судье от лица прокурора, федерального прокурора США по округу Колумбия и адвокатов Бутиной Роберта Дрисколла и Альфреда Керри.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские власти планируют депортировать Бутину после ее освобождения
Московский Комсомолецвчера в 23:59
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Авто
Главный дизайнер BMW перешел в Rolls-Royce
В сентябре 2018 г. стало известно, что он назначен вице-президентом по дизайну и главным креативным директором китайского автопроизводителя FAW, а основной обязанностью Тейлора стала разработка стиля для люксового бренда Hongqi (лимузины «Красное знамя»).
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 19:39
Наука
Дату смерти научилась предсказывать нейросеть
Обновлено вчера в 20:58
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Порошенко подсчитал боевые потери украинских военных в Донбассе
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие
Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях
Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено вчера в 07:10
Шоу-бизнес
Светлана Лобода призналась, что из-за участия в шоу «Голос. Дети» у нее не хватает времени на собственных детей
Лобода выразила сожаление, что с каждым эфиром все больше детей покидает проект.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
СК возбудил дело после гибели сбежавшего военного в Тверской области
Главное военное следственное управление Следственного комитет России возбудило уголовное дело по факту гибели военнослужащего в Тверской области.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле
В Венесуэле вечером 29 марта прозошло очередное масштабное отключение электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Борис Грачевский похудел на 23 килограмма
Создатель «Ералаша» Борис Грачевский недавно отметил юбилей — автору популярного киножурнала исполнилось 70 лет.
Обновлено в 01:00
Футбол
ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон»
Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".
Обновлено в 02:18
Футбол
«Хоффенхайм» разгромно победил «Байер» дома
Немецкий футбольный клуб «Хоффенхайм» нанес поражение с разгромным счетом команде «Байер» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
Обновлено в 00:19
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
Красота дня, жена защитника «МЮ» Виктора Линделёфа родила сына, фото
Красавица-жена Майя Нильссон подарила Виктору Линделёфу сына.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Спортсменка родила ребенка после клинической смерти
Обновлено в 01:19
Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле
Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Шведский ученый предложил странам перейти на зимнее время вслед за РФ
Странам Европы следует выбрать зимнее время в качестве постоянного, как ранее это сделала Россия.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
Орлов раскрыл секрет, почему не играет Маркизио
Обновлено вчера в 10:31
Баскетбол
«Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте», несмотря на 37 очков Карри
"Миннесота" в овертайме обыграла "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА (131:130).
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Виновника смертельного ДТП на Можайке доставят из Чечни в Москву
Обновлено вчера в 09:34
Футбол
Месси скучает по противостоянию с Роналду
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Происшествия
При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек
Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева
Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено вчера в 10:14