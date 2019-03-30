Политика

Бутину могут депортировать из США в Россию в день вынесения приговораНТВ вчера в 16:29

Защита и обвинение в США представили в суд совместное ходатайство о депортации россиянки Марии Бутиной на родину в день вынесения приговора. Ходатайство направлено судье от лица прокурора, федерального прокурора США по округу Колумбия и адвокатов Бутиной Роберта Дрисколла и Альфреда Керри.
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WP: минюст попросил депортировать Бутину

Газета.Ruвчера в 19:13

Американские власти планируют депортировать Бутину после ее освобождения

Московский Комсомолецвчера в 23:59

Судебные власти США попросили депортировать Бутину

Интерфаксвчера в 17:40

В США обвинение попросило суд выслать в Россию Марию Бутину после вынесения ей приговора

Эхо Москвы03:30

Бутину могут депортировать из США в день приговора

RT на русскомвчера в 16:09

Защита и обвинение в США предлагают депортировать Бутину в день приговора

РИА Новостивчера в 16:05

Документы о депортации в РФ Бутиной после вынесения ей приговора передали в суд США

ТАССвчера в 16:02
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Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым российским

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Наука

Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок

Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Политика

Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам

Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
Обновлено в 00:58
Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Космос

Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС

Астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг начали в пятницу выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 08:00
Культура

Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданства

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:41
Общество

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Общество

В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России

По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Экономика

Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

Правительство России поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо, предоставить предложения по недопущению их существенного роста, соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:55
Игры

В Star Citizen появились играбельные женщины

Космический онлайновый боевик Star Citizen пребывает в разработке уже восемь лет, и вот игра наконец достигла знаменательной черты.
Обновлено вчера в 17:09
Политика

В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху

Обновлено вчера в 09:42
Политика

Медведев и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год

В сообщении сказано, что премьер-министр Дмитрий Медведев, а также члены российского правительства подали декларацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за минувший год согласно указу российского президента от 18 мая 2009 года №558.
Обновлено вчера в 13:23
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие

Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.
Обновлено в 00:26
Политика

В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300

Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено вчера в 14:37
Общество

Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

На Украине перед выборами президента наступил «день тишины»

На Украине перед первым туром президентских выборов, который пройдет 31 марта, наступил «день тишины».
Обновлено в 02:40
Общество

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:32
Экономика

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено вчера в 15:14
Здоровье

В Дагестан поступят вертолеты с медоборудованием

Обновлено вчера в 09:29
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие

Минобороны показало видео с галлюциногенным оружием

Обновлено вчера в 10:19
Космос

Опубликованы кадры полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Уникальный управляемый снаряд конструируют в России

Управляемый снаряд для 57-миллиметрового орудия разрабатывают специалисты российского КБ Точмаш.
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие

Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях

Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено вчера в 07:10
Баскетбол

Стефен Карри: «Судья стал MVP матча с „Миннесотой“»

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри с сарказмом прокомментировал концовку матча с «Миннесотой» (130:131 ОТ).
Обновлено в 02:20
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