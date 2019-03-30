Политика
Бутину могут депортировать из США в Россию в день вынесения приговораНТВ вчера в 16:29
Защита и обвинение в США представили в суд совместное ходатайство о депортации россиянки Марии Бутиной на родину в день вынесения приговора. Ходатайство направлено судье от лица прокурора, федерального прокурора США по округу Колумбия и адвокатов Бутиной Роберта Дрисколла и Альфреда Керри.
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Американские власти планируют депортировать Бутину после ее освобождения
Московский Комсомолецвчера в 23:59
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