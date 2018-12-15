Политика
Прокуратура США обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на закрытые судебные документы, которые были ненадолго выложены в открытый доступ.
РИА Новостивчера в 21:17
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с чего всё началось
Как передает The Daily Beast со ссылкой на обнародованные 14 декабря документы, Федеральная прокуратура Вашингтона, округ Колумбия, подала в суд ходатайство о тайном перемещении Марии Бутиной для неназванного уголовного дела.Собеседник01:47
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