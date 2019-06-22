Политика

Бутиной сократили тюремный срокГазета.Ru 13:25

Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграме.
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Срок Бутиной в США сократили на десять дней

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Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней

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ТАСС12:33
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